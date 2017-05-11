Эмомали Рахмон сегодня принял главу Дагестана, бывшего посла России в Таджикистане Рамазана Абдулатипова. Президент РТ высоко оценил роль Абдулатипова в укреплении и развитии отношений между Таджикистаном и Россией.

Лидер Таджикистана назвал его визит, совпавший с днями празднования 25-летия установления дипломатических отношений Таджикистана и России, стимулятором развития добрых связей в новое время и в новых сферах, передает пресс-служба президента РТ.

Рамазан Абдулатипов с 23 мая 2005 года по 6 марта 2009 года занимал пост посла Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Стороны выразили свою заинтересованность в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что Россия в качестве стратегического партнера, занимает особое место во внешней торговле Таджикистана и её вклад в товарообороте РТ составляет около 30%.

На встрече были обсуждены возможности участия дагестанской стороны в развитии сфер промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, привлечения компаний для функционирования в свободных экономических зонах, а также взаимовыгодного использования полезных ископаемых Таджикистана в интересах обеих сторон.

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что перспективными направлениями связей двух стран были названы укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обмен преподавателями русского языка, доступ к учебным материалам, а также туризм и развитие инфраструктуры туризма.

Выступая после встречи с Эмомали Рахмоном на брифинге перед журналистами, Рамазан Абдулатипов отметил, что он предложил президенту Таджикистана направить группу экономистов для изучения возможностей и налаживания сотрудничества между Таджикистаном и Дагестаном.

Он подчеркнул, что Дагестан по индексу развития промышленности и агропромышленного комплекса находится в первой десятке среди субъектов РФ.

Глава Дагестана также сообщил, что по мере необходимости Дагестан может принять таджикских студентов в свои ВУЗы и Олимпийскую сборную Таджикистана по борьбе для подготовки.

Следует отметить, что в четверг утром в Национальной библиотеке Таджикистана состоится презентация книги Рамазана Абдулатипова "Мой таджикский народ".

Рамазан Абдулатипов являлся Чрезвычайным и Полномочным посолом Российской Федерации в Таджикистане с 2005 по 2009 год.