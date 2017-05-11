Торжественная церемония открытия состоялась в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. На нее были приглашены дипломаты, общественные деятели, представители госструктур и СМИ. Посетил мероприятие и помощник президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

Церемония открытия Дней культуры РУ в РТ Asia-Plus 1 /18

До начала концерта в фойе театра открылась фотовыставка "Современный Узбекистан". После торжественной церемонии открытия, на сцене таджикского театра выступили Заслуженный артист РУ Собирджон Муминов, оперные певицы Саида Мамадалиева и Рахим Мирзокамолов.

Народный артист Узбекистана и Каракалпакии Махмуд Номозов спел песню на узбекском и таджикском языке одновременно, чем воодушевил зал, который долго ему аплодировал.

Эстрадная певица Севинч Муминова, спевшая на таджикском языке песню о любви, также заслужила длительные аплодисменты.

Весь вечер на сцене танцевал государственный ансамбль "Узбекистан": бойкие девушки в ярких и красочных нарядах и тюбетейках отплясывали очень красиво, передав праздничный дух зрителям, которые неустанно им рукоплескали.

Завершил концерт Народный артист Узбекистана Гуломджон Ёкубов, спев две песни, по которым ностальгировали представители старшего поколения, сидевшие в зале.

Некоторые просто сияли от счастья, когда Ёкубов обратился к зрителям: «Я был в Таджикистане 20 лет назад. И так, как нас встречали в аэропорту спустя столько лет, было неожиданно удивительно и приятно. Хоть у нас и разные языки, но у нас единые сердца. Я вас люблю».

Концерт закончился, а люди не хотели уходить. Это мероприятие еще раз показало, как, оказывается, мы соскучились за эти годы по культуре соседей...