В Вашингтоне прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с американским президентом Дональдом Трампом. Политики остались довольны итогами разговора, в центре которого было обсуждение создания зон безопасности в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хорошую» встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Беседа главы Белого дома и руководителя российского дипломатического ведомства длилась 40 минут, сообщают СМИ.

«Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности обратив внимание на необходимость сдерживать режим [президента Сирии Башара] Асада и Иран», — сообщает Белый дом.

«Мы провели очень, очень хорошую встречу», — заявил Трамп.

Лавров по итогам встречи заявил, что Россия и США могут вести «свободный от идеологизированности», , которая была характерна для администрации Барака Обамы, диалог.

МИД РФ

«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — передает слова Лаврова РИА «Новости».

Американского президента и госсекретаря Рекса Тиллерсона глава МИД России охарактеризовал как «людей дела, которые способны договариваться и решать вопросы».

Глава МИД РФ также подтвердил, что Путин и Трамп встретятся в июле.



