Президент 4 марта посетил с рабочей поездкой Хуросонский район Хатлонской области, и ознакомился с проектом реконструкции дороги.

Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня единогласно ратифицировала заключенное в ноябре прошлого года между правительством республики и Азиатским банком развития финансовое соглашение по улучшению автодороги Душанбе – Курган-Тюбе. На начальном этапе планируется реабилитировать более 33 километров этой дороги, общая протяженность которой составляет около 90 километров.

Непосредственные работы по реализации вышеназванного проекта начнутся после одобрения парламентом Таджикистана в июне 2017 года, а завершатся в марте 2021 года, заявила депутатам заместитель министра финансов республики Мехринамо Джонмахмадзода.

Совет директоров АБР одобрил выделение 65,2 миллионов долларов для реконструкции более 32 километров этой дороги еще в начале ноября прошлого года. В частности 49,4 миллионов долларов будут предоставлены в виде льготного кредита, а 15,8 миллионов долларов – на грантовой основе.

Доля правительства Таджикистана в реализации вышеназванного проекта, который предусматривает полную реконструкцию от столицы до административного центра Хатлона, составит 127,2 миллионов долларов.

В тендере по реализации проекта намерены участвовать 37 отечественных и зарубежных копаний. Согласно условиям правительства Таджикистана в реализации проекта должны задействованы не менее 90 процентов местных рабочих и инженеров.

Министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода, выступая в парламенте, заявил, что вышеназванный проект важен для наращивания экспортного потенциала Таджикистана в Афганистан, Иран, Пакистан и Турцию.

«Сегодня по этой дороге экспорт из Таджикистана в вышеназванные страны превышает в два раза, чем импорт», - отметил министр.

Специалисты АБР ожидают, что улучшение этой дороги поможет созданию экономического коридора между столицей Таджикистана и Афганистаном. «Данная дорога является частью стратегических связей между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2,5 и 6 Центрально-Азиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС)», - объясняют в АБР необходимость финансирования работ по улучшению этой дороги.

В целом на реализацию проекта реконструкции на первом этапе планируется направить более 96 миллионов долларов. Кроме предоставляемых АБР средств будет осуществлено партнерское финансирование со стороны правительства Таджикистана в размере 17 миллионов долларов. Еще 12 миллионов долларов будут выделены Фондом ОПЕК.

Ожидается, что 33-километровый участок дороги в рамках проекта будет расширен до четырех полос, а дорожное покрытие - улучшено, будут установлены средства безопасности дорожного движения. Также будет установлено уличное освещение и система резервного энергопитания на основе солнечных панелей.

Отметим, что в начале марта месяца текущего года президент Эмомали Рахмон посетил участок этой дороги. Он поручил ответственным лицам привлечь к реализации проекта опытных специалистов и уделить особое внимание на качество строительных работ.

«Дорога должна соответствовать мировым стандартам, при ее строительстве должны быть соблюдены все нормы дорожного строительства», - сказал глава страны, поручив при этом уделять должное внимание благоустройству обочины дороги.