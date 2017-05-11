Суд столичного района Сомони признал виновной таджикскую журналистку Миджгону Халимову по статье 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК РТ и приговорил к штрафу.

Корреспондент информационного агентства «Озодагон» должна будет выплатить штраф в размере 25 тысяч сомони. Оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции Миджгона Халимова не будет, сообщил «АП» источник, знакомый с судебным процессом.

Подробности уголовного дела и судебного процесса не сообщаются в целях безопасности самой журналистки.

До 2015 года Миджгона Халимова была корреспондентом газеты «Наджот» и сайта Nahzat.tj запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана. После закрытия изданий партии Миджгона Халимова стала работать в независимом агентстве «Озодагон». Девушка продолжала носить хиджаб, хотя ей не раз рекомендовали отказаться от ношения мусульманского платка.

Во время следствия и судебного процесса Миджгона Халимова обратилась за юридической помощью в неправительственные правозащитные организации, но везде получила отказ. Оплатить услуги частного адвоката ей помогли глава Национальной ассоциации СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибаев и медиа-эксперт Абдумалик Кадыров.

Сейчас таджикские журналисты собственными силами помогают своей коллеге собрать нужную сумму для выплаты штрафа.