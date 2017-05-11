Таджикские авиаперевозчики все чаще совершают непредвиденные посадки для дозаправки в аэропортах соседних стран. Пассажиры возмущаются и отказываются от услуг отечественных авиаперевозчиков. «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» несут потери, но сделать ничего не могут. Кто виноват?
Последние годы топливо в таджикских аэропортах стало самым дорогим в регионе. Таджикистан закупает авиатопливо в России в среднем за 600-700 долларов за тонну, так же как и соседний Кыргызстан. Однако в таджикских аэропортах это топливо потом продается авиакомпаниям почти вдвое дороже - за 1100-1200 долларов, в то время как у соседей оно стоит всего 700-800 долларов.
К чему это приводит? У кого в Таджикистане такой «недетский аппетит»? Что говорит о ситуации Антимонопольная служба? Хочет ли наше правительство развития отечественной авиации или ее банкротства?
Об этом, читайте уже сегодня в свежем номере газеты Asia-Plus
Авторизуйтесь, пожалуйста
ShaITan2 часа назад
Kto khozyain voobshe etoy companii? Pochemu kakoi to chuvak celuu stranu derjit za gorla!!!!! Pomnitsa kogda uchilsa v Moscow mne deshevli bilo slitet v Angliu chem k sebe domoi. Kak nazivaetsa eto companiya?
мирзо3 часа назад
это очень опасно для людей лично я тоже летал через тараз но было очень плохо посадка конечно нашей компанию выгодно на карман а на людей насрать россия помогите бедним таджиком что бы летали прими рейсах пожалуйста
tajikboy20043 часа назад
Za vsem etim stoit rodstvennichek 1go nu ne prostogo cheloveka.