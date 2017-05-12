В Таджикистане сегодня утром в 23 километрах от озера Сарез произошло землетрясение.

По данным Геофизической службы Академии наук Таджикистана, толчки были зафиксированы в 07:48 утра. Эпицентр землетрясение находился в 357 километрах юго-восточнее от города Душанбе и 23 км восточнее от озера Сарез.

В эпицентре сила толчков составила 4 балла, а на озере Сарез - 3 балла. Жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба КЧС.

Отметим, что в течение прошлой недели на территорию Таджикистана были зафиксированы несколько сильных подземных толчков.

Так, 3 мая на территории Ляхшского района произошли сразу два землетрясения в течение одной минуты. Сила толчков в эпицентре достигла до 6 баллов. Днем позже на этой же территории было зафиксировано землетрясение, интенсивность которых в эпицентре составила 5 баллов. Через сутки, 5 мая, в том же Ляхшском районе произошли подземные толчки, сила которых в эпицентре достигла 6 баллов.

По данным КЧС, в селе Саргой джамоата Алга Ляхшского района в результате этих толчков были повреждены два дома.