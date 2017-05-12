Поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за рубеж служат прямым отражением его внешнеполитических приоритетов, и визит главы узбекского государства в Китай не исключение, пишет EurasiaNet.

Мирзиёев проведет в Китае целых пять дней: 11-13 мая в рамках государственного визита, а остальное время на международной конференции в Пекине, посвященной китайскому мегапроекту «Один пояс и один путь».

Программа визита Мирзиёева включает встречи с представителями ведущих китайских компаний. Ташкент особенно заинтересован в привлечении интереса потенциальных инвесторов для развития в Узбекистане высоких технологий.

Пресс-секретарь президента Асад Ходжаев сообщил журналистам 10 мая, что «в ходе трехдневного визита Шавкат Мирзиёев планирует подписать около 100 сделок на общую сумму $20 миллиардов».

Товарооборот между Узбекистаном и КНР в 2016 году составил $4,2 миллиарда. По словам узбекских чиновников, «за последние несколько лет» Китай инвестировал в узбекскую экономику $7,8 миллиарда.

Самым крупным китайско-узбекским совместным проектом на сегодняшний день является строительство 123-километровой железной дороги. Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал в Узбекистан в июне 2016 года, чтобы вместе с ныне покойным узбекским коллегой Исламом Каримовым принять участие в церемонии запуска в эксплуатацию 19,2-километрового железнодорожного туннеля стоимостью $455 миллионов, являвшегося частью этого железнодорожного проекта.

Узбекский экономист Юлий Юсупов отметил, что Мирзиёев уехал в Китай в первую очередь за технологиями. Кроме того, по словам экономиста, Ташкенту легче работать с Пекином, т.к. последний не выставляет тяжелых условий для сотрудничества.

«Китай заинтересован в получении доступа к нашему рынку, а также готов инвестировать, в основном в сырьевые отрасли. В конце концов, именно так они поступают во всем мире, и Узбекистан не является исключением», – сказал он EurasiaNet.org.

Основа для этой поездки была заложена в апреле, во время встречи министров Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Именно тогда узбекский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и его китайский коллега Ван И договорились о приезде Мирзиёева в КНР.

Информационное агентство «Жахон» при МИД Республики Узбекистан сообщило, что после встречи в Астане Китай посетили региональные чиновники со всего Узбекистана, чтобы «обменяться мнениями о развитии малого и среднего предпринимательства и о создании свободных экономических зон и технопарков».

Также в апреле в Ташкенте состоялся бизнес-форум двух стран, в котором приняли участие представители китайских корпоративных гигантов, включая телекоммуникационную компанию China National Cable Engineering, энергетическую корпорацию Power China и горнодобывающую и металлургическую компанию Sinosteel. Как сообщается, все они заинтересованы в налаживании связей с узбекскими партнерами.

При Каримове Узбекистан относился к Китаю вежливо, но с настороженностью. Несмотря на это, Поднебесная стала ведущим торговым партнером Узбекистана, на каком-то этапе даже обогнав Россию.

Хотя Ташкент сейчас проводит более активную внешнюю политику, он по-прежнему заявляет о важности «принципа невмешательства во внутренние дела других государств». В этом отношении Китай является идеальным партнером для Узбекистана.

По словам историка Дильнозы Дутураевой, Ташкент должен также стремиться к углублению сотрудничества с Китаем в таких областях, как научные исследования и искусство.

«Нам не удалось добиться особых успехов в осуществлении образовательных проектов и развитии программ студенческого обмена. Мы еще не понимаем эту страну», – сказала она.

Но и в этой сфере, по сообщениям, намечаются прорывы. В апреле 2016 года совместными усилиями Синьцзянского аграрного университета и Ташкентского национального университета в Ташкенте был учрежден китайско-узбекский Исследовательский центр образования и науки.

По сообщению ИА «Жахон», Китай даже открыл в 2013 году собственный Центр изучения Узбекистана. Многие вузы Китая якобы также начали предлагать курсы изучения узбекского языка.

«В то же время вузы Узбекистана, такие как Ташкентский государственный институт востоковедения, Университет мировой экономики и дипломатии, Узбекский государственный университет мировых языков и Самаркандский государственный университет, считаются ведущими учреждениями в Центральной Азии для китайских ученых», – утверждается в сообщении «Жахон», хотя есть сомнения в правдивости этой информации.

Мирзиёев провел первые месяцы своего президентства, активно налаживая связи с соседями. Начал он с ближайших государств: например, свой первый иностранный визит он, к всеобщему удивлению, нанес в Туркменистан. Затем узбекский президент съездил в Казахстан, потом в Россию, а после этого опять в Казахстан.

В целом внешнеполитическая деятельность нового главы узбекского государства указывает на его желание способствовать развитию региональной интеграции, но при сохранении установленного еще при Каримове баланса между безопасностью и крупными инвестициями из стран дальнего зарубежья.