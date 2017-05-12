Золотые запасы Таджикистана за последние полгода увеличились на 2,3 тонны, составив 14,6 тонны. Таким образом, наша республика улучшила свою позицию в рейтинге 100 крупнейших стран-держателей золотых запасов на три пункта.

Согласно майскому рейтингу Всемирного совета по золоту (World Gold Council), золотые запасы Таджикистана достигли 14,6 тонны, что составляет 84,5 процентов в общем объеме золотовалютных запасов страны. По объемам золотых резервов Таджикистан находится на 64-ом месте.

В октябрьском рейтинге World Gold Council Таджикистан с 12,3 тоннами золота занимал 67-ое место.

Среди стран Центральной Азии сравнительно крупными золотыми запасами на данный момент располагает Казахстан – 267,7 тонн (21-ое место в мире). Кыргызстан с 4,9 тоннами занимает 84-ое место. Узбекистан и Туркменистан в рейтинге отсутствуют.

В пятерку мировых лидеров по золотым запасам вошли США (8133,5 тонны), Германия (3377,9 тонны), Международный валютный фонд (2814 тонны), Италия (2451,8 тонны), Франция (2435,9 тонны), Китай (1842,6 тонны), Россия (1680,1 тонны), Швейцария (1040 тонны), Япония (765,2 тонны) и Нидерланды (612,5 тонны).

В Таджикистане информация об объемах золотовалютного запаса не разглашается. Она относится к категории секретной.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, в прошлом году на территории Таджикистана добыто 5 тонн золота, что на 500 килограммов больше показателя 2015 года.

К 2022 году ежегодную добычу на золотоносных месторождениях страны планируется довести до 17 тонн.

Извлечение золота из недр Таджикистана осуществляется в основном при помощи китайских инвесторов.