Фируз Холмуродзода и Умед Камолзода уволены из органов Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана 21 апреля.

«Бывшие сотрудники Агентства Холмуродзода и Камолзода уволены за совершение деяний, порочащих честь сотрудников Агентства», - говорится в ответе Директора Антикоррупционного агентства Таджикистана Сулаймона Султонзода на письменный запрос «АП».

«По вопросам, касающихся возбуждены и расследования уголовные дел в отношении бывших сотрудников Агентства, которые упомянуты в вашем запросе, Агентство не может предоставить подробную информацию в интересах следствия до его окончания», - говорится в коротком ответе директора агентства.

Об аресте Фируза Холмуродзода, бывшего начальника следственного управления Антикоррупционного ведомства, стало известно 25 апреля. По данным источников «АП», Холмуродзода был задержан 15 апреля, при этом о своем увольнении он узнал лично еще 14 апреля. На следующий день он был арестован прямо на улице.

Радио «Озоди» на днях сообщило, что у находящегося под стражей в СИЗО ГКНБ Холмуродзода случилось два сердечных приступа.

Холмуродзода подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 247 - «Мошенничество» и 391 - «Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти» Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

25 апреля в Худжанде также был задержан бывший заместитель директора Агентства Давлатбек Хайрзода. В январе этого года он был отправлен на пенсию.

Сообщалось, что еще один из сотрудников антикоррупционного ведомства - Умед Камолзода - объявлен в розыск. Отец Камолзода сообщил СМИ, что его сын хотя и уволен из антикоррупционного ведомства, но находится дома. Позже сообщалось, что его задержали, но подтвердить эту информацию до сих пор не представилось возможным.

По данному делу 1 мая в собственном рабочем кабинете сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана задержан Фаридун Беназирзода, заместитель начальника Управления Таможенной службы по Согдийской области. До 2015 года Беназирзода занимал пост замначальника Душанбинского управления Антикоррупционного агентства. В Таможенной службе сообщили, что Беназирзода был уволен.

Пауза затягивается

С начала арестов высокопоставленных сотрудников Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией прошло уже более двух недель, а правительство Таджикистана и руководители силовых структур продолжают хранить молчание и никак не комментируют ситуацию.

Между тем это молчание становится уже неприличным – возникает ощущение, что кто-то с кем-то о чем-то договаривается за спиной общества. Затянувшаяся пауза вокруг этого дела рождает слухи и недоуменные вопросы. «Может быть, в ходе расследования открылись такие обстоятельства и возникли такие люди, которых не ожидали увидеть сами инициаторы этой операции?» - спрашивают нас читатели.

Мы не знаем, что ответить, но подумали, что совет опытного борца с коррупцией - первого премьер-министра Сингапура - поможет нашим властям принять правильное решение в такой ситуации. Ли Куан Ю (1923–2015) - автор сингапурского «экономического чуда», легендарный реформатор, которому удалось победить коррупцию в своей стране.