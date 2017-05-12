На севере Таджикистана организован молодежный лагерь для жителей Таджикистана и Кыргызстана, где участники получат необходимые знания для повышения толерантности.

С 11 по 13 мая общественная организация «Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана» совместно с Управлением по делам молодежи, спорта и туризма Согдийской области и партнерской организацией YouthofOsh (Кыргызстан) проводит молодежный лагерь. Его участниками являются молодые люди и девушки из Таджикистана и Кыргызстана, живущие на приграничных территориях.

Во время лагеря около 40 молодых людей и девушек получат знания и навыки, способствующие повышению толерантности и улучшению отношений, налаживанию сотрудничества между молодежью.

Тренерами и фасилитаторами лагеря являются опытные эксперты в области толерантности и миростроительства.

Темы семинара посвящены следующим темам: «Эффективная Коммуникация – как основа мирного сосуществования», «Мир и мирное сосуществование», «Условия для эффективной коммуникации», «Умение вести переговоры и диалог», «Толерантность, границы толерантности» и т.д.

Также для молодых людей проведена экскурсия по историческим местам Худжанда.

По завершению лагеря, 14 мая его участниками будет организован Фестиваль дружбы, на который будут приглашены их сверстники из города Исфары и Бободжон Гафуровского района.

Мероприятие пройдет в учебном центре Национального банка Республики Таджикистан в городе Гулистоне.

Данное мероприятие проводится при поддержке Детского Фонда ООН Таджикистана (ЮНИСЕФ) в рамках проекта «Мир и сотрудничество начинаются с нас».