Таджикская шахматистка Мутриба Хотами выиграла бронзовую награду чемпионата Азии среди молодежи по блицу, который прошел в Иране.

Как сообщает сайт chess-results.com, в соревнованиях участвовали шахматисты из Ирана, Индии, Вьетнама, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана.

В рамках турнира состоялись первенства по стандартным шахматам, а также по рапиду и блицу.

В соревнованиях по блицу Мутриба набрала 6,5 очка в 9 партиях, пропустив вперед иранку Мубину Алинасаб и индийскую шахматистку Гудданту Харшиту, завоевала бронзовую медаль чемпионата.

Последним успехом Таджикистана в Азии считалась бронзовая медаль Икрома Ибрагимова в молодежном чемпионате континента в 2007 году, кстати, этот турнир также проводился в Иране. Соперницами Мутрибы были представительницы Ирана, Индии и Сирии.

Мутриба Хотами к этому турниру готовилась под руководством мамы – тренера по шахматам Саодат Одинаевой.