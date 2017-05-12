Таджикистан занял заметные позиции по основным макроэкономическим показателям в первом квартале этого года среди одиннадцати стран СНГ.

Так, рост номинального ВВП Таджикистана (в постоянных ценах) за этот период составил 6,5%. По этому показателю Таджикистан на пространстве СНГ уступает только соседним Узбекистану и Кыргызстану (по 7,8%).

Примечательно, что четверку лидеров замыкает еще один представитель Центральной Азии – Туркменистан, рост ВВП которого составил 6,2%, сообщает Статкомитет СНГ.

Тем временем, в первом квартале зафиксировано снижение ВВП некоторых стран, таких как Азербайджан (на 0,9%) и Россия (на 0,2%).

Рост производства промышленной продукции (в постоянных ценах) в Таджикистане за первые три месяца нынешнего года составил 19,4%. Более высокий рост достигнут только Кыргызстаном – 35,9%.

Рост промышленного производства в Армении составил 16,2%, в Узбекистане – 6%, а в Азербайджане, опять же, зафиксировано снижение (на 6,8%), также как и в Украине (0,7%).

По уровню же инфляции в потребительском секторе Таджикистан оказался среди трех стран СНГ с наихудшими показателями. Цены и тарифы в Таджикистане в первом квартале повысились на 3,2%.

Сравнительно высокий уровень инфляции зафиксирован только в Азербайджане (5,6%) и в Украине (3,9%). Инфляция в Молдове составила 2,8%, в Казахстане - 2,3%, в Кыргызстане – 2,1%, в Беларуси – 1,7%, в Армении – 1,4%, в России – 1%.Такие данные по Узбекистану и Туркменистану отсутствуют.

Правительство Таджикистана планирует удерживать инфляцию по итогам нынешнего года на уровне 7%. На таком же уровне власти страны ожидают реальный рост ВВП.

Согласно же недавним прогнозам Международного валютного фонда, реальный рост ВВП Таджикистана до конца года составит 4,5%. Более оптимистическими являются прогнозы Всемирного банка, который ожидает рост ВВП республики на уровне 5,5%.