Шестьдесят лет назад, в 1957 году, был подписан Римский договор – один из основополагающих документов, заложивших основу для Европы, которую мы знаем сегодня. В целях празднования 60-летия подписания Римских договоров представительство Европейского Союза в Республике Таджикистан провело ряд мероприятий под единым названием «60 минут».

Так, в рамках проекта «60 минут с Представительством ЕС» состоялся День открытых дверей в Представительстве ЕС в Душанбе. На встречу были приглашены 60 студентов, обучающихся в Таджикском национальном университете, которым объяснили миссию и проекты ЕС, рассказали историю ЕС, а также обсудили возможность продолжение обучения таджикских студентов в вузах стран европейского союза.

Также в гостинице Serena Hotel Dushanbe состоялась выставка «60 минут для изображений и идей», где были выставлены фотографии трех европейских художников, демонстрирующих красоты, жизнь и быт Таджикистана. Затем состоялась открытая дискуссия на тему истории ЕС и ее текущему развитию и задачам, в которой приняли участие европейские дипломаты, главы Представительства ЕС и представители с таджикской стороны.

Заключительным мероприятием дня стал официальный прием «60 минут для официальных контактов», который собрал вместе партнеров ЕС из государственных структур Таджикистана, дипломатического корпуса, международных организаций и организаций гражданского общества. Прием посетил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов, отметивший, что на сегодняшний день «Евросоюз является прекрасным примером интеграции, равноправия, стабильности и процветания. В последнее годы дружеские отношения и разностороннее сотрудничество между республикой Таджикистан и Евросоюзом продолжают динамично развиваться».

В гостинице Serena Hotel Dushanbe состоялась выставка «60 минут для изображений и идей» Asia-Plus

Сохраняя принципы

Перед собравшимися гостями также выступил Посол Евросоюза в Таджикистане Хидает Бишчевич, подчеркнувший, что, Европа все еще привлекательна для партнеров во всем мире, оставаясь по-прежнему наилучшим местом для проживания.

- Иногда Европейский союз считают слишком требовательным, иногда капризным, иногда нашим партнерам кажется, что мы требуем то, что может показаться невыполнимым, но, тем не менее, ЕС остается уникальным, уважаемым и желаемым лидером и помощником, - обозначил г-н Хидает Бишчевич.

Он также сделал упор на том, что ЕС обеспечил самый длинный период мира и спокойствия в новейшей истории Европы, тем самым создав общее пространство для европейских народов и бизнеса, и стал крупнейшим донором в сфере развития, поддерживающим социально-экономическое развитие и модернизацию во всем мире.

- ЕС исполняется 60 лет, но статус Европы по-прежнему определяется общим видением его отцов основателей¸ которые собрались в 1957 году в Риме и заложили основополагающие принципы существования Европы - какими они представляли себе новую Европу. Сквозь годы эти принципы по-прежнему остаются характерными чертами Европы – это мир, развитие и свобода. Европа остается единственной сверхдержавой в мире, которая руководствуется сохранением мира, а не достижением превосходства, - сказал г-н Бишчевич.

Приятный сюрприз

Затронув тему будущего Евросоюза, он сообщил, что самой большой задачей является оставаться Европой, несмотря на все вызовы и угрозы, «продолжать придерживаться наших основных принципов и ценностей. Это будет нелегко сделать в мире вынужденной конкуренции, когда многие игроки пытаются втянуть Европу в конфронтационное поле, стремясь таким образом подтолкнуть ее к изменению своего курса и отказу от своих основополагающих принципов».

Публика с воодушевлением приняла музыкантов «Baraka», а те, в свою очередь, порадовали исполнением музыкальных композиций из репертуара Ахмада Захира и группы «Шамс».

В заключении г-н Посол Евросоюза в Таджикистане подчеркнул неизменную приверженность ЕС в помощи Республике Таджикистан, заверив, что Европа остается терпеливым и настойчивым партнером РТ.

Отмечая годовщину ЕС, организаторы предложили гостям отведать национальную кухню - популярные немецкие, французские и британские блюда, европейские вина.

Приятным сюрпризом стало выступление латвийской музыкальной группы «Baraka», которые создали атмосферу приятного вечер в евро-таджикском духе.- Мы с радостью приняли приглашение Представительства Евросоюза в Таджикистане, потому как любая возможность для нас оказаться в этой стране это большая радость и возможность послужить таджикской культуре. Возможность пообщаться с прекрасным таджикским народом, и еще раз испытать на себе эту несказанную сердечную гостеприимность, которой мы не злоупотребляем, - поделился руководитель и участник группы «Baraka» Дмитрий Евсиков. - Мы работаем над многими интересными культурными проектами и скоро порадуем вас чем-нибудь новым.