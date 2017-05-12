Усама бен Ладен, по некоторым данным, работал на ЦРУ, называют его оперативный псевдоним - Тим Осман.

Второго мая 2011 года произошло событие всемирного масштаба. В этот день Белый дом сообщил о ликвидации Усамы бен Ладена, человека, которого официально обвиняли в организации террористических атак 11 сентября 2001 года.

Но есть версия, что бен Ладен на самом деле был ставленником ЦРУ и даже работал на США и скоро его место может занять другой агент...

Противоречивые версии

В операции по ликвидации бен Ладена участвовали два ударных вертолета Black Hawk и три Chinook, а также 79 спецназовцев. Во время той операции кроме самого террориста были убиты трое других мужчин и женщина, в том числе взрослый сын бен Ладена, курьер аль-Кувейти, брат курьера и его жена Бушра.

В истории с ликвидацией главного мирового террориста официальные американские чиновники запутались, а поэтому были озвучены противоречивые заявления.

Помощник президента Джон Бреннан заявил, что бен Ладен, увидев «морских котиков», прикрылся женщиной, а потом и вовсе оказал вооруженное сопротивление.

На следующий день выяснилось, что эта женщина была женой самого террориста.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом бен Ладен сопротивлялся, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, что для сопротивления не обязательно огнестрельное оружие.

Впоследствии он изменил свою версию и сказал, что жена бен Ладена «бросилась на атакующего американца и была ранена в ногу, но не убита, только после этого бен Ладена застрелили. Он был безоружен».

Советник Белого дома по борьбе с терроризмом Джон О. Бреннан с насмешкой рассказал Washington Post, что Усама бен Ладен участвовал в перестрелке со штурмовой группой и «прятался за женщинами, которых выставили перед ним в качестве щита».

Правда, Бреннан добавил, что было неясно, стрелял ли сам бен Ладен.

На следующий день Белый дом признал, что лидер «Аль-Каиды» не был вооружен и что он не прятался за женщиной, когда его застрелили американские спецназовцы.

Сами спецназовцы уверяли, что бен Ладен был убит в первые 90 секунд после высадки десанта в его усадьбе, а не после продолжительной перестрелки, как гласила официальная версия.

А вскоре Верховный суд США решил, что американские власти и вовсе не обязаны печатать посмертные фото и видео главаря международной террористической сети «Аль-Каида», сделанные во время и после его ликвидации.

После тело Усамы бен Ладена вроде как похоронили в Аравийском море.

Нестыковки и противоречия относительно операции в пакистанском Абботабаде стали поводом для появления различных версий и предположений.

В принципе, американские чиновники должны были знать, что после наглой лжи относительно наличия у Ирака оружия массового поражения, что дало повод к вторжению туда янки под предлогом предотвращения угрозы, лимит доверия уже был исчерпан. Стоит ли после этого удивляться, что к заявлениям относительно ликвидации бен Ладена ряд экспертов отнеслись критически, ряд других - крайне скептически.

Похороны по-мусульмански

Сеймур Херш, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, утверждает, что бен Ладен был схвачен пакистанской разведкой еще в 2006 году и помещен в Абботабад под арест.

Ссылаясь на мнение отставного пакистанского генерала Асада Дуррани, Херш утверждает, что бен Ладена предполагалось передать США только «в нужный момент» в «обмен на какую-то услугу».

Группа по национальной безопасности США собралась в ситуационном кабинете Белого дома для наблюдения за операцией по уничтожению бен Ладена. Фото с сайта Fortune.com

Но в 2010 году некий сотрудник пакистанской разведки за $25 млн выдал секрет местонахождения бен Ладена резиденту ЦРУ в Исламабаде. Чтобы быть уверенными в успехе операции, они привлекли к сотрудничеству пакистанских военных. Добиться их содействия помогли, в частности, угрозы прекратить военную помощь Пакистану.

В результате начальник штаба сухопутных войск Ашфак Парвез Кайани и руководитель объединенного разведуправления Пакистана Ахмед Шуя Паша пошли навстречу американцам.

Барак Обама сильно рисковал, так как провал в Абботабаде мог выйти ему боком. Тем более к тому времени рейтинг хозяина Белого дома был не на очень высоком уровне.

Херш также ставит под сомнение и версию погребения бен Ладена в море в соответствии с обрядами ислама. Со ссылкой на одного из членов группы спецназа он говорит, что останки главаря «Аль-Каиды», в том числе и его голову с несколькими пулевыми отверстиями, положили в мешок и «некоторые части тела» сбросили с вертолёта над горным массивом по дороге в Джелалабад. Таким образом, он отвергает версию погребения тела бен Ладена в Аравийском море.

…Более скептически к операции в пакистанском городе Абботабад относится бывший высокопоставленный чиновник в администрации трех президентов США Стив Печеник.

По его мнению, ликвидация Усамы бен Ладена в мае 2011-го – «позорная бутафория… в американском театре абсурда».

По его сведениям, бен Ладен покинул сей мир вскоре после теракта 11 сентября 2001 года в пещерном комплексе Тора-Бора и Буш-младший и разведка знали об этом.

- В 2011 году «морские котики» и непосредственно Роб О’Нил в лучшем случае убили двойника бен Ладена - тремя пулями в голову. Двойника специально готовили и содержали для этой пропагандистской акции во славу дядюшки Сэма. Если, конечно, вообще в Абботабаде кого-то убивали.

Печеник не первый, кто говорит о смерти бен Ладена до мая 2011 года.

Впервые о смерти бен Ладена заявил президент Пакистана Первез Мушарраф в январе 2002 года. В интервью CNN он сказал, что лидер «Аль-Каиды» умер от почечной недостаточности.

В последующие годы бен Ладена хоронили минимум 10 раз.

Лидер арабских «афганцев»

Сторонники теории заговора считают, что Усама бен Ладен был креатурой (ставленником) ЦРУ. Даже называют его оперативный псевдоним - Тим Осман. Сами сотрудники ЦРУ, работавшие в те годы в Пакистане, категорически отвергают эту версию.

Вряд ли в ближайшие годы ЦРУ откроет свои архивы и мы узнаем о том, был ли связан бен Ладен с этим ведомством.

Сам бен Ладен утверждал, что в самом начале войны с Советами переехал в Пакистан, поближе к Афганистану, чтобы внести более существенный вклад в борьбу против Советской армии.

Спустя многие годы лидер «Аль-Каиды» говорил, что обосновался в Пакистане в районе афганской границы, куда к нему приходили добровольцы из Саудовского Королевства и из других арабских и мусульманских стран. По его словам, арабских моджахедов обучали пакистанские и американские офицеры. «Оружие давали американцы, деньги — саудовцы», - подчеркивал в одном из своих интервью спустя многие годы лидер «Аль-Каиды».

По одной из версий, после ухода советских войск из Афганистана в конце 80-х годов будущий международный террорист вернулся домой, где вступил в конфликт с королевской семьей.

Сторонники этой версии убеждены, что разлад произошел из-за вторжения Саддама Хусейна в Кувейт. Они считают, что бен Ладен предложил королю использовать против регулярной армии Ирака, оккупировавшей Кувейт, арабов, принимавших участие в афганской войне против Советов. Но король решил эту проблему по-своему, он обратился за помощью к американцам, вследствие чего бен Ладен уехал в Судан, где к власти пришли исламисты.

Однако Б. Ключников, автор статьи «Деньги для джихада», выдвигает другую версию, согласно которой в конце 1991 года шеф разведки Саудовской Аравии принц Турки, представители пакистанской разведки и высокие гости из ЦРУ обещали возобновить помощь бен Ладену.

Естественно, с условием, что тот поможет наркобарону Хекматияру утвердиться в Кабуле.

Лидер «Аль-Каиды» должен был поставлять оружие экстре­мистским отрядам Хекматияра, а в качестве перевалочной базы избрали Судан.

Хекматияру фортуна не улыбнулась, так как он не смог разгромить своих давних политических противников - Бурхануддина Раббани и Ахмад Шаха Масуда.

Вскоре на смену Хекматияру пришли талибы - детище ЦРУ, пакистанской, саудовской и британской спецслужб.

Теракт 11 сентября 2001 года. Лидер «Аль-Каиды» так и не взял на себя ответственность за него. Фото с сайта paranormal-news.ru

Накануне падения Кабула осенью 1996 года и отступления правительства Раббани на север денежный мешок бен Ладен переехал из Судана в Афганистан. Лидер «Аль-Каиды» стал одним из главных спонсоров движения «Талибан» в период борьбы за афганский трон.

Именно в это время он стал проповедовать идею джихада в своей борьбе против Запада.

Впервые мир узнал об Усаме бен Ладене после взрыва американских посольств в Кении и Танзании. После этих взрывов за голову террориста была обещана баснословная сумма в размере 5 миллионов долларов.

В отместку ракетным обстрелам подверглась фармацевтическая фабрика в Судане. Американцы предполагали, что там производится химическое оружие. Вскоре выяснилось, что бен Ладен давно оставил подвергнутый ракетному обстрелу лагерь.

Тем не менее американцы требовали выдать им бен Ладена, но талибы, в свою очередь, просили представить им доказательства причастности «арабского гостя» к взрывам американских посольств.

Переговоры по этим двум вопросам закончились безрезультатно.

Кандидат в бен Ладены

Вскоре произошли события 11 сентября 2001 года. Белый дом в терактах обвинил бен Ладена. Тот, в свою очередь, заявил, что не имеет отношения к взрывам в здании Всемирного торгового центра и Пентагона.

Белый дом обещал 25 миллионов долларов за сведения о террористе или его поимку.

Пакистанский журналист Хамид Мир, трижды интервьюировавший бен Ладена, утверждает, что в тот день к нему пришел человек и передал слова лидера «Аль-Каиды» о том, что эти взрывы не его дело.

Вскоре сам бен Ладен официально заявил, что не причастен к атакам 11 сентября.

- Я не знал об этих атаках, и я не считаю убийство невинных женщин, детей и других людей значительным деянием. Ислам строго воспрещает причинять вред невинным женщинам, детям и другим людям, - заявил он.

Правда, позже появилось видео, где он берет на себя эти взрывы, но подлинность этой съемки была подвергнута серьезному сомнению.

Отмечу, что впоследствии были опубликованы результаты работы американской комиссии, где обвиняются 19 террористов арабского происхождения. Организатором был объявлен Усама бен Ладен.

7 октября президент Буш объявил войну террору и начал бомбардировку Афганистана. Но в конце того же месяца французский журнал «Фигаро» напечатал информацию о встрече бен Ладена в июле 2001 года с сотрудником ЦРУ Ларри Митчеллом в Дубае.

По сообщению «Фигаро», за два месяца до террористических атак в Вашингтоне и Нью-Йорке бен Ладена в американском военном госпитале в Дубае лечил доктор Кэллауэй. В информации также утверждалось, что его посетили несколько членов его семьи и арабы, личность которых не установлена, а также принц Турки ибн Фейсал, возглавлявший тогда разведку Саудовской Аравии.

Встреча бен Ладена с агентом ЦРУ состоялась 12 июля. Через несколько дней ЦРУ, администрация больницы в Дубае и сам бен Ладен отрицали эту историю, но Le Figaro и Radio France International заявили, что информация была получена из надежных источников.

Британская газета «Гардиан» писала, что встреча была организована принцем Турки, который надеялся, что в результате прямых переговоров бен Ладена и ЦРУ «Аль-Каида» прекратит военные действия против американских интересов.

«В обмен на это ЦРУ и власти Саудовской Аравии позволили бы бен Ладену вернуться в Саудовскую Аравию и свободно там жить. Но эта встреча оказалась безрезультатной», - подчеркивала газета.

Бывший агент ФБР Сибел Эдмондс утверждает, что «у США были близкие связи с бен Ладеном вплоть до 11 сентября». Она также утверждала, что эти «близкие связи» включали использование бен Ладена для спецопераций в Центральной Азии, включая Синьцзян в Китае.

Суть этих спецопераций, по мнению Эдмондс, заключалась в том, чтобы использовать «Аль-Каиду» и «Талибан» таким же образом, как это делалось во время афгано-советской войны, т.е. воевать с врагами через посредников.

Если версии о связях бен Ладена с ЦРУ - правда, можно не сомневаться, что «переходящее красное знамя» будет передано в надежные руки, например бывшего начальника таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, который неоднократно проходил курсы в Соединенных Штатах Америки.

Весь вопрос в том, как его раскрутят и в каком регионе используют.