Столичная мэрия приглашает инициативных и активных горожан принять участие в разработке городской программы по экономическому и социальному развитию на ближайшие 8 лет.

На прошлой неделе исполнительный орган госвласти Душанбе обратился с интересным предложением к горожанам - принять участие в разработке Программы экономического и социального развития города Душанбе на период до 2025 года. Информация о конкурсе была размещена на сайте столичной мэрии. В сообщении отмечается, что разработка данной программы со стороны рабочей группы началась 5 апреля.

Поделиться своими мыслями и идеями можно как в письменном виде, отправив письмо на электронный адрес barnoma2025@mail.ru, так и в устном, позвонив по номеру 987-96-00-00.

Есть над чем работать

Рустам Эмомали был назначен мэром таджикской столицы 12 января этого года. В своем первом выступлении в качестве нового мэра он отметил, что Душанбе является самым крупным городом Таджикистана и его инфраструктура была построена в соответствии со стандартами, бывшими 40-50 лет назад, в прошлом веке. «Наряду с этим население города увеличивается из года в год и сегодня составляет более миллиона человек. В то же время канализационные сооружения, системы водоснабжения, линии электричества и связи, образовательные и медицинские учреждения остались на уровне 400-500 тысяч населения прежних лет, что недостаточно для идеального обслуживания жителей города. Мы с вами должны использовать все возможности для решения этих проблем» - сказал он.

Он также назвал восемь основных проблемных направлений, которым будет уделено особое внимание.

Неделю спустя Джамшед Ахмадзода, глава Комитета по строительству и архитектуре, ответил на замечание нового мэра. Главный архитектор страны сообщил, что ведомство уже представило правительству обновленный генплан Душанбе, соответствующий потребностям миллиона жителей.

«Если мы будем действовать в соответствии с генеральным планом города, решим проблему более 1 млн жителей столицы. Мы еще в 2015 году наметили инженерные линии, что мы должны делать в краткосрочной, средней и в долгосрочной перспективе», - сказал он.

На основании представленного Комитетом по строительству и архитектуре плана до 2040 года территория Душанбе будет расширена на 9,5 тысяч гектаров за счет территории района Рудаки.

С пиалкой чая в чайхане «Рохат»…

Обращение мэрии к жителям столицы вызвало широкий интерес среди горожан, экспертов, тех, кому небезразлична судьба Душанбе.

«АП» проводит опрос среди читателей: чтобы они предложили внести в программу по экономическому и социальному развитию Душанбе.

Большинство респондентов (271 человек, 48%) предложили уволить всех коррупционеров и неприкасаемых. Также читатели предлагают дать реальные льготы среднему и малому бизнесу (190 человек, 26%). 170 человек (17%) считают, что предложения известны, но исполнять их некому. Опрос на сайте продолжается.

Многие из горожан с горечью отмечают снос «старого Душанбе», исторических памятников прошлого века, а также повсеместную вырубку чинар.

«Еще не поздно, мы просим нового мэра прекратить снос домов и других объектов в Душанбе, а построить новый город на восточных и южных окраинах. Так, например, поступили в Баку, Ташкенте, других городах, где есть старый и новый города. Какая бы ни была, это наша история. К тому же это обойдется государству намного дешевле», - считает житель Душанбе, учитель истории Адбулло Нуралиев.

А журналист, политолог Андрей Захватов привел на своей странице в «Фейсбуке» отрывок из стихотворения Михаила Мухамеджанова: «Я отказался бы от всех наград, чтоб напоследок вымолить у Бога с отцом и дедом в чайхане «Рохат» с пиалкой чая посидеть немного».

От таджикской Сены до «Арбата»

Как показал опрос жителей города и комментарии читателей в электронных СМИ, предложений у наших граждан по обустройству Душанбе накопилось немало.

Во многих столицах мира река является ее символом, любимым местом туристов и самих горожан, одним из самых красивых мест. Почему нельзя сделать из нашей Душанбинки что-то наподобие Сены или Темзы? Для этого можно построить на реке несколько дамб со шлюзами для пропуска воды, например в районе Госуниверситета (Островок), Наврузгоха, «бетонки», немного поднять уровень воды и пустить небольшие лодки, яхты. А вдоль берегов реки построить различные развлекательные объекты, мини-парки.

- Я не знаю, по какому плану строится город, но мне кажется, все-таки нет точного видения того, каким должен быть Душанбе, - говорит дизайнер-архитектор Олим Муродов. – Очень красиво, удачно создан центр города – парк Рудаки, территория вокруг Национального музея, Герба, Флага, гармонично дополняющие друг друга. Тут же рядом - фонтаны, искусственный водопад. Наврузгох. А вот в других местах города, думаю, строительство ведется без учета всего «ансамбля». Строится многоэтажка из стекла и бетона. Тут же – кирпичный дом. Один покрасили в оранжевый цвет, другой – в синий.

По словам Муродова, хорошо было бы при строительстве зданий в городе перенять опыт других городов:

- Например, Астана как бы разделена на несколько кварталов, в каждом из них здания построены под архитектуру какой-либо страны или города. Прогуливаясь по этому городу, можно «оказаться» в Париже, Пекине или Москве. Вместе с тем при строительстве культурно-социальных объектов необходимо широко использовать элементы таджикской архитектуры.

Экономист Михаил Петрушков считает, что в Душанбе нужно развивать малую архитектурную форму:

- Это признак цивилизованности любого современного города. А уж тем более столицы государства, - считает эксперт. – Кроме того, стоит подумать о создании душанбинского «Арбата» - то есть пространства, где художники, ремесленники и другие умельцы смогут выставлять свои работы для продажи туристам, смогут просто рисовать. В качестве подобного места предлагаю парк, расположенный рядом с Зеленым базаром.

Также Петрушков предлагает построить технопарк.

- Его можно построить на 9-м километре, где расположены институты Академии наук. Это позволит привлечь ведущие мировые компании в сфере IT-технологий. Еще есть предложение не сносить здание Медуниверситета. Ведь в его реконструкцию после пожара вложили колоссальное количество бюджетных средств!

Хорошая, но запоздалая инициатива?

Нашлись среди респондентов и пессимисты, которые не верят в успех этой идеи.

- Это все нужно было делать 15 лет назад, - комментирует читатель «АП». - Тогда многие специалисты, экономисты и бизнесмены еще ждали, что руководство начнет оздоравливать политическую и экономическую ситуацию. А сейчас с кем собираются делать «экономическое и социальное развитие»? Сейчас люди - сами по себе, государство - само по себе; зачем мозги ломать?

Его поддерживает другой читатель:

- Точно сказали. И ещё одно забыли написать. Трудишься в поте лица, поднимаешь на ноги предприятие или госучреждение, вкладываешь свои личные сбережения, И только налаживаются дела, как твое место уже продают и тебя увольняют или переводят на другую работу, где ты должен опять всё начинать с нуля. А прежнее место разваливается…

Но большинство все-таки верят, что Душанбе станет одним из самых красивых городов в регионе, и делятся своими мнениями и предложениями:

«Нужно запустить производство конкурентоспособной и где-то даже уникальной продукции, чтобы выйти на международный рынок».

«В каждом квартале построить зеленые зоны – небольшие парки. Особенно это касается спальных районов».

«В городе почти нет туалетов и телефонных будок».

«Мы потеряли многие кадры. Надо вкладывать в молодёжь, которая уезжает, говоря, что нет тут будущего. Нужно привлечь их».

«Развивать надо туризм. Бог наградил нас чудесной природой, надо ее преподнести в нужном ракурсе».

«Нужно поддерживать малый и средний бизнес».

«Москва не сразу строилась, а вот Душанбе будет менять свой облик в лучшую сторону семимильными шагами. И будут построены заводы и фабрики, предприятия лёгкой и тяжёлой промышленности, и люди не будут ездить на заработки в другие страны».

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