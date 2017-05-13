Центральный матч 10-го тура чемпионата Таджикистана между фархорским «Хосилотом» и душанбинским «Истиклолом», который состоялся 12 мая на Центральном стадионе Фархора в присутствии 5 тысяч зрителей, завершился мирным исходом – 0:0, сообщает ФФТ.

Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. Матч 10-го тура

«Хосилот» – «Истиклол» – 0:0

«Хосилот» (Фархор): Рустам Ризоев, Сафарали Каримов, Содик Мусо, Ойбек Абдугаффоров, Хасан Рустамов, Абдусамад Ходжибаев, Саидалии Сафарали, Шодибек Гаффоров, Акуффо Гершон, Мухаммаджони Хасан, Навруз Рустамов (Бахром Изомов, 19, Джонибек Муминов, 77).

«Истиклол» (Душанбе): Никола Стошич, Сиёвуш Асроров, Артем Барановский, Ромиш Джалилов (Эхсони Панджшанбе, 46), Ахтам Назаров (Фарход Восиев, 71), Нуриддин Давронов, Фатхулло Фатхуллоев, Амирбек Джурабоев, Джахонгир Алиев, Дмитрий Барков (Дилшод Восиев, 60), Манучехр Джалилов.

Предупреждения: Мухаммаджони Хасан, Сафарали Каримов, Джонибек Муминов («Хосилот»), Фатхулло Фатхуллоев, Эхсони Панджшенбе («Истиклол»).

Лучший игрок матча: Рустам Ризоев («Хосилот»).

Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).

Инспектор судей: Абдулло Алимов (Хамадони).

Комиссар матча: Эрадж Носехов (Душанбе).

ФФТ сообщает, что встреча десятого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги между турсунзадевским «Регар-ТадАЗом» и кургантюбинским «Вахшем», которая должна была состояться сегодня, 13 мая, перенесена на воскресенье, 14 мая. Игра пройдет на стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде и начнется в 17:00 часов.