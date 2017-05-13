Хозяин Белого дома задумался над серьёзными перестановками в своей пресс-службе, и Шону Спайсеру это может стоить должности.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что президент США Дональд Трамп всерьёз подумывает об увольнении своего пресс-секретаря Шона Спайсера. Он также намеревается сделать перестановки среди сотрудников, которые связаны с коммуникациями.

Кого именно затронут изменения, источники не уточнили. Сам Спайсер эти сведения пока не комментирует.

Между тем издание The Hill утверждает, что Трампу всё больше нравится идея отменить пресс-конференции представителей Белого дома. Вместо этого раз в две недели он сам будет лично выступать перед журналистами.

Это намерение президент объясняет "высоким уровнем агрессии" и нечестностью, которая, по его словам, наблюдается в СМИ по итогам ежедневных брифингов.

Трамп сетует, что при его "высокой активности" на посту президента его представители не успевают следить за всеми событиями, чтобы с "абсолютной точностью" отвечать на вопросы, которые задают представители СМИ.