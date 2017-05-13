Неделя технологий, инноваций и изобретений пройдет в таджикской столице с 15 по 22 мая. Соответствующее постановление 12 мая подписал мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообащает пресс-служба мэрии.

Официальное открытие Недели технологий, инноваций и изобретений подростков и молодежи состоится в Государственном учреждении «Душанбе-Плаза» 15 мая.

Мероприятие, посвященное Году молодежи, направлено на повышение уровня технических знаний, содействие в формировании культуры использования интернет-информации, внедрение современных методов и инновационных технологий в учебном процессе, совершенствование знаний, умений и поддержки инноваций и изобретений подростков и молодежи в этой области, отмечает столичная администрация.