Эмомали Рахмон, который находится с рабочей поездкой в Хатлоне, сегодня провёл встречу с руководителями, активом и жителями области. Он дал конкретные поручения направить силы для разивтия одного из крупных промышленно-аграрных районов республики – Дангаринского района, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что большие ресурсы и возможности области до сих пор не используются полностью и для решения проблем в этом направлении руководство области и ответственные лица сферы должны предпринять конкретные меры.

Пресс-сужба президента РТ Президент 12 мая сдал в эксплуатацию канал «Водии Дангара-3». Объём средств Проекта орошения земель Дангаринской долины составляет более 33 млн. американских долларов, из которых 4,1 млн. доллара является вкладом Правительства Республики Таджикистан, 15,8 млн. долларов – кредитом Исламского банка развития и 13,8 млн. долларов – средствами Кувейтского фонда.

Он подчеркнул, что в 2016 году в Хатлонскую область поступило 1,3 млрд. сомони прямых зарубежных инвестиций, что составляет 38% от общереспубликанской доли.

По его словам, в 2016 году и в первом квартале 2017 года на социально-экономическое развитие Хатлонской области из всех источников бюджетного финансирования было направлено 5,5 млрд. сомони. В этот период на территории области реализованы 29 государственных инвестиционных проектов на сумму 3,6 млрд. сомони.

Объём сельхозпроизводства области в прошлом году составил 11,7 млрд. сомони. В первом квартале текущего года этот показатель достиг 440 млн. сомони.

В 2016 году доходная часть бюджета области по сравнению с 2015 годом увеличилась на 88 млн. сомони и составила 1,3 млрд. сомони, уточненный план выполнен на 96,1%. За 4 месяца 2017 года в бюджет области поступило 281 млн. сомони.

Пресс-служба отмечает, что руководство области, председатели городов и районов, руководители предприятий и учреждений обязались выполнить все обязательства перед бюджетом и сократить налоговые недоимки.

Глава государства дал также конкретные поручения и указания руководству области по эффективному использованию земли путём повторного сева, резервированию продукций и её экспорту, расширению созидательных работ, развитию сферы образования, обеспечению образовательных учреждений педагогами, улучшению уровня и качества обучения и воспитания, улучшению санитарии и доступа населения к медицинскому обслуживанию, воспитанию высококвалифицированных кадров, обеспечению верховентства закона, предотвращению преступности и правонарушений.