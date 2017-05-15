84-летняя пенсионерка второй год не может получить вложенные в ликвидируемый «Таджпромбанк» свои деньги. Она со слезами в глазах просит президента Таджикистана Эмомали Рахмона помочь ей.

Многочисленные письма жительницы Душанбе Розы Асановой на имя руководства соответствующих структур и президента Эмомали Рахмон остались без ответа. Поэтому пенсионерка решила обратиться к главе государства открытым письмом – через СМИ.

В письме Асановой президенту говорится, что еще в 2009 году она вложила свои сбережения в «Таджпромбанк». Пенсионерка продала квартиру, а вырученные деньги положила на депозитный счет в этом банке: хотела немного накопить, чтобы уехать на историческую родину – в Россию.

Впоследствии, по ее словам, на этот же счет были вложены средства от продажи движимого и недвижимого имущества, в частности квартир двух ее дочерей.

Когда в мае 2016 года закончился срок депозита, пенсионерка и ее дочери хотели забрать деньги и уехать на постоянное место жительства в Россию. Однако вложенные средства они не могут получить до сих пор.

«Мы собирали деньги на покупку жилья в России. Но ничего у нас не получилось, все наши планы рухнули», - говорит со слезами в глазах Роза Асанова.

«Мы сидим в заложниках, обманутые, обворованные, обиженные», - отмечает она.

Пенсионерка подчеркивает, что все чиновники в один голос ей твердят: получили 17 тысяч сомони из Фонда страхования вкладов, теперь ждите.

"Тем временем, мы - три семьи Асановых пополнили армию нищих. Мы нищенствуем, не живем, а существуем. Я серьезно больна. Еле передвигаюсь. У меня рак, страдаю сахарным диабетом, высокое давление, перенесла инсульт. Денег на лечение нет, я медленно умираю. Мой супруг умер, не дождался денег, вложенных в банк".

"Я не могу больше терпеть, осталось совершить суицид. Лучше умереть, чем жить так дальше", - пишет Роза Асанова.

Она просит президента Эмомали Рахмона помочь ей. «У нас у всех российское гражданство. Пусть рассчитают нас и выпустят на нашу родину – домой», - заключает пенсионерка.

Отметим, что «Таджпромбанк», наряду с «Фононбанком», находится на стадии ликвидации: Национальный банк Таджикистана отозвал лицензию у этих банков в феврале этого года. Поводом для отзыва лицензии послужило то, что данные банки не смогли обеспечивать свои обязательства перед клиентами.