Президент РФ Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Чжуннаньхай сел за рояль и наиграл мелодии песен "Город над вольной Невой" и "Московские окна".

После выступления на открытии международного форума "Один пояс - один путь" Путин приехал в государственную резиденцию в западной части Пекина, где прошла серия его переговоров с зарубежными коллегами. В ожидании своего собеседника - Си Цзиньпина - Путин сел за рояль и исполнил пару мелодий.