Старший тренер сборной Таджикистана по пулевой стрельбе Олег Набиев – о развитии этого вида в стране.

Сборная Таджикистана по пулевой стрельбе готовится к новым стартам в сезоне. Команда с недавних пор взяла курс на омоложение состава, поэтому в таджикской команде сейчас преимущественно молодые стрелки. В прошлом году они приняли участие в ряде крупных турниров, а нынешний сезон станет не менее насыщенным. Об этом рассказал старший тренер сборной республики по пулевой стрельбе Олег Набиев.

- В прошлом году наши спортсмены приняли участие в ряде крупных турниров, а нынешний сезон станет не менее насыщенным, - сказал тренер. – Так, в этом году стрелки выступят на Азиатских юношеских играх, Кубках мира в Германии, Азербайджане, международном турнире в Казахстане. Кроме того, в этом году, ожидается проведение в столице чемпионата СНГ по пулевой стрельбе.

- Как оцените результаты молодых стрелков в прошлом году?

- Относительно результатов сборной Таджикистана в прошлом сезоне я удовлетворен. Правда, нам пока достаточно трудно конкурировать с представителями таких стран как Китай, Япония, Южная Корея, Иран, Индия, Казахстан, которые занимают все высокие места на мировой арене. Тем не менее, у нас есть перспективные молодые стрелки, и они смогут реализовать себя в полной мере в новом сезоне. Для некоторых из них многое на мировой арене в новинку. Но начало положено, теперь они будут тренироваться усиленно и стремиться к большему.

За год выросли в профессиональном плане Далер Ёров, Малика Лагутенко, Тоджиддин Валиев. Это перспективные молодые стрелки, и они смогут реализовать себя в полной мере в новом сезоне.

- Войдет ли в сборную кто-то из более опытных стрелков?

- Нет, акцент будет ставиться на молодежь. У нас стоит задача - курс на омоложение состава сборной, и на соревнованиях международного уровня будут выступать перспективные стрелки. В последнее время пулевая стрельба не блещет высокими результатами на мировой арене. Сейчас настало время дать дорогу молодым, предоставить им шанс проявить себя. Ветеранам сборной предложено набирать группы и передавать свой опыт молодому поколению.

Старший тренер сборной Таджикистана по пулевой стрельбе Олег Набиев Asia-Plus

- В чем, по-вашему, причины неудовлетворительных результатов?

- В пулевой стрельбе возрастного ценза нет, считается, что чем старше стрелок, тем он опытнее, поэтому не хочу называть возраст наших стрелков главной причиной неудовлетворительных результатов. И в 64 года стрелки завоевывают медали на Олимпийских играх. В любом виде спорта приходит время, когда нужно что-то менять, когда, чтобы повысить конкуренцию, в состав сборной вводится больше молодых спортсменов. От периода спада не застрахован никто.

- Как обстоит дело с привлечением новых спортсменов в пулевую стрельбу?

- Конечно, хотелось бы, чтобы желающих заниматься пулевой стрельбой было больше, чтобы была конкуренция, чтобы повышался уровень мастерства юных стрелков. Работа в этом направлении ведется, школьники охотно занимаются. Если вы посетите наш тир, то заметите, что каждый день тренируются порядка 15-20 стрелков. Но у нас наблюдается нехватка стрелков среди девушек. Приведу пример. Около двух с половиной лет я работал с одной спортсменкой, в то время она училась в физкультурном колледже. Стала показывать результаты на республиканских соревнованиях. А когда закончила учебу в колледже, вышла замуж, и после этого я ее больше не видел. Таких случаев много. Имеются и другие причины: среди тех спортсменок, которые сейчас занимаются, есть те, кому в скором времени предстоит поступление в вуз. У них не хватает времени на тренировки в связи с подготовкой к поступлению. Посещают тренировки на 20-30 минут, тогда как полноценные тренировки длятся гораздо больше, следовательно, их результаты не растут.

- Многие стрелки жалуются на недостаточное финансирование их подготовки. Как вам удается решать данную проблему?

- Финансирование лежит на плечах президента Федерации пулевой стрельбы – Бехзода Файзуллаева. Он вносит большой вклад в развитие этого вида спорта в стране. Сюда также входит финансирование поездок спортсменов на международные турниры, расходы на соревнованиях в республике, приобретение оружия. А ведь пулевая стрельба – достаточно дорогостоящий вид спорта. Современная винтовка стоит 2500 евро, плюс к этому амуниция, необходимая для винтовочников – это в пределах 1500-2000 евро. Пистолет стоит от 1000 до 1200 евро, в зависимости от фирмы-производителя. Кроме того, траты идут на патроны – одна пачка стоит порядка 150 сомони, и ее зачастую не хватает на одну тренировку.

- Из какого оружия сейчас стреляют спортсмены?

- Оружие прошлых лет уже не котируется ни на одном соревновании, оно уже изжило себя. Во всех странах спортсмены используют оружие новейшего иностранного образца. Мы также стараемся не отставать, стараемся выходить из положения.

- А что вы считаете самым главным для спортсмена в стрельбе, какими качествами он должен обладать?

- Большую роль играет психология. Важно, чтобы стрелок на огневом рубеже чувствовал себя уверенно, должен быть спокойным и уравновешенным. Благодаря упорным тренировкам и работе над собой результат не заставит себя долго ждать.