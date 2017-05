Таджикский Дом моды подписал контракт об открытии официального представительства в Южной Корее. Подписанное в Сеуле соглашение также дает право корейским дизайнерам открыть свое официально представительство в Душанбе.

В Сеуле в рамках проходящего мирового профессионального конкурса красоты и талантов Miss Super Talent of the World был подписан двусторонний контракт между Домом моды NEW ERA Fashion House & Producer Center (Таджикистан) и Корейской Ассоциацией Культуры и Продюсерского Центра Дизайнеров (Южная Корея) об официальном представительстве корейских дизайнеров в Таджикистане и таджикских дизайнеров в Южной Корее.

Контракт был подписан в лице директора NEW ERA Fashion House & Producer Center в Таджикистане Ниссо Каюмовой и директора Корейской Ассоциацией Культуры и Продюсерского Центра Дизайнеров господином Д. Джонгом.

- Мы не ожидали, что поездка выдастся такой удачно, - делится директор NEW ERA Fashion House & Producer Center Ниссо Каюмова. – Во многом этому поспособствовала помощь и приглашение Посла Республики Таджикистан в Южной Корее Юсуфа Шарифзода для участия в Культурном Вечере в Сеуле, посвященному 25-летию дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Корея. Именно там нашими работами заинтересовались, предложили начать переговоры, которые увенчались успехом.

Ниссо Каюмова сообщила, что таджикские дизайнеры совместно со своими корейскими коллегами начнут работу по созданию и выпуску линии одежды, которая будет сочетать в себе микс таджикских и корейских традиционных одеяний.

- Впереди много совместных проектов и «фэшн» событий, - подчеркнула она.

Напомним, что директор Дома мод NEW ERA Fashion House & Producer Center Ниссо Каюмова вылетела в Южную Корею с официальным визитом 16 апреля. В течение двух недель ей предстояло выполнить несколько задач: принять участие в авторском показе новой коллекции Ниссо Каюмовой от Дома Мод «Новая Эра» на Культурном Вечере, посвященном 25-летию дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Корея. Также будучи страновым директором и официальным представителем сопровождать модель агентства «Новая Эра» Мисс Таджикистан Ёсуман Холову для участия в мировом профессиональном конкурсе красоты и таланта «Мисс Мира Суперталант 2017».

Ёсуман Холова

Кроме того, в ходе поездки она приняла участие на неделе высокой моды «Super talent Fashion Show», в которой приняли участие дизайнеры из Дубая, России, Кореи, США и Таджикистана.

Ниссо Каюмова представила на суд зрителей две коллекции – коллекцию официальной одежды с элементами вышивки из национального орнамента и коллекцию национальной и европейской одежды из национальной ткани.