В данной статье собрано всё, что вам нужно знать об очередности и правилах проведения проверок хозяйствующих субъектов.

В начале каждой проверки должностные лица проверяющих органов обязаны представить решение о проведении проверки, предъявить служебное удостоверение и внести записи в книгу регистраций хозяйствующего субъекта. Данная книга предоставляется налоговыми органами бесплатно.

Проверки бывают следующих видов:

- плановые;

- внеплановые;

- дополнительные;

- повторные.

Плановые

Плановые проверки осуществляются на основании годового плана проведения проверок. Данный план должен быть размещен на официальных сайтах соответствующих органов проверки.

В зависимости от степени риска плановые проверки проводятся со следующей периодичностью:

- не более двух раз в год для хозяйствующих субъектов с высокой степенью риска;

- не более одного раза в три года для хозяйствующих субъектов со средней степенью риска;

- не более одного раза в пять лет для хозяйствующих субъектов с незначительной степенью риска.

Первая плановая проверка деятельности вновь образованного хозяйствующего субъекта, за исключением хозяйствующих субъектов с высокой степенью риска, проводится только после истечения двух лет с момента его государственной регистрации, и первые два года деятельности данный субъект не подлежит проверке.

Важно! Проверяющий орган письменно (лично или почтой) уведомляет хозяйствующий субъект о предстоящей проверке за пять рабочих дней до начала проверки. Письменное уведомление является главным условием проведения проверки, и проверяющие органы вправе начать проверку не позднее 10 рабочих дней со дня получения хозяйствующим субъектом уведомления.

В уведомлении должно быть указано:

- наименование проверяющего органа; фамилия, имя, отчество должностного лица проверяющего органа; адрес его места жительства и номер служебного удостоверения;

- основание для проведения проверки;

- предмет, цель и объекты проверки;

- дата начала и окончания проведения проверки;

- наименование хозяйствующего субъекта, деятельность которого подлежит проверке.

Хозяйствующий субъект вправе не допускать к осуществлению проверки должностное лицо проверяющего органа в случае неполучения уведомления о проведении проверки.

Внеплановые проверки

Эти проверки проводятся в следующих случаях:

- по инициативе самого хозяйствующего субъекта на основании его письменного заявления;

- по обращению в проверяющие органы и подаче заявления физических и юридических лиц, органов госвласти о фактах причинения или высокой вероятности причинения существенного вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по поручению правительства РТ, в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций;

- при наличии уголовного дела.

Дополнительная проверка

Эта проверка проводится на основании жалобы (несогласия) хозяйствующего субъекта с результатами проверки. Дополнительно проверяются только те вопросы, которые сам субъект указал в жалобе.

Повторная проверка

Проводится в рамках официального требования об исправлении нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки. Данная проверка должна быть проведена в течение 10 дней со дня истечения срока, предоставленного субъекту для исправлений нарушений.

Проверяющий орган обязан письменно уведомить хозяйствующий субъект не позднее чем за три дня до начала повторной проверки.

Что еще важно знать?

Проверки деятельности хозяйствующих субъектов являются недействительными в случаях:

- ненаправления проверяющим органом письменного уведомления о предстоящей проверке хозяйствующему субъекту и перечня проверяемых вопросов;

- непредъявления служебного удостоверения должностным лицом проверяющего органа хозяйствующему субъекту при осуществлении проверок его деятельности;

- при отсутствии записей должностного лица проверяющего органа в книге регистрации хозяйствующего субъекта;

- проведения первой проверки деятельности вновь образованного хозяйствующего субъекта в первые два года его деятельности, за исключением хозяйствующих субъектов с высокой степенью риска.

Должностные лица проверяющих органов обязаны:

- до начала проверки объяснить права и обязанности хозяйствующих субъектов.

Должностные лица проверяющих органов не вправе:

- осуществлять проверку в случае отсутствия руководителя или уполномоченного лица хоз. субъекта;

- взимать в наличной форме денежные средства в виде штрафов, процентов и т.д.;

- вмешиваться в деятельность субъекта, не связанную с предметом проверки.

По результатам проверки независимо от ее результата составляется акт поверки в не менее чем двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному лицу хозяйствующего субъекта.

Апеллируйте к закону!

Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении проверок осуществляется путем обжалования в суде, органах прокуратуры или в административном порядке. Проверяющий орган обязан в течение 30 дней письменно ответить на жалобы субъектов. Если в течение этого времени хозяйствующий субъект не получил ответа, это означает, что приведенные в жалобе аргументы считаются принятыми.

Ну и отметим, что данная статья полностью подготовлена на основании Закона РТ «О проверках хозяйствующих субъектов» (подписан президентом 25 декабря 2015 года, № 1269). Он регулирует правила проведения проверок со стороны 31 проверяющего органа, а также частично применяется к проверкам, регулируемым в рамках прокурорского надзора, аудита Счетной палаты, государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, банковского, уголовно-процессуального, налогового, таможенного контроля и оперативно-разыскной деятельности.