На образовательной выставке, которая проходит в столице Таджикистана, представлены более 20 ведущих университетов Казахстана, куда могут поступить таджикистанцы.

Выставка начала свою работу сегодня, 15 мая в здании Российско-таджикского (славянского) университета и продлится до завтрашнего дня. На выставке представлены более 20 ведущих университетов Казахстана, такие как «Назарбаев Университет», Евразийский Национальный университет имени Льва Гумилева, «Университет Нархоз», Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева и многие другие.

По словам главы дипломатического представительства Казахстана в Таджикистане Нурлана Сейтимова эта образовательная выставка самая массовая за последние годы и она нацелена на расширение сотрудничества в сфере образования между двумя государствами, в том числе путем активизации академической мобильности среди обучающейся молодежи.

Посетители выставки смогут получить информацию о преимуществах казахстанского образования и возможностях обучения в высших учебных заведениях Казахстана, а также узнать подробности об образовательных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и второго высшего образования в учебных заведениях этой страны.

Организаторами выставки выступили АО «Центр Международных Программ» и министерство образования и науки Таджикистана при содействии посольства Казахстана в Таджикистане.