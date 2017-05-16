Таджикские авиаперевозчики все чаще совершают непредвиденные посадки для дозаправки в аэропортах соседних стран. Пассажиры опаздывают на стыковочные рейсы и возмущаются, авиакомпании пытаются оправдываться. Кто виноват и что делать? Корреспондент «АП» попытался изучить эту проблему.

Пассажиры жалуются на участившиеся в последнее время случаи посадки самолетов «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» в аэропортах соседних стран для дозаправки. Причем далеко не всегда их предварительно предупреждают о предстоящей посадке. В результате на час-два увеличивается время перелета, люди испытывают дискомфорт, опаздывают на стыковочные рейсы в аэропортах назначения. И делают логичный вывод: к черту патриотизм, теперь будем летать иностранными авиакомпаниями!

Таджикские авиаперевозчики теряют пассажиров и, соответственно, доход, но утверждают, что сделать ничего не могут. А эксперты отрасли называют три загадочные буквы – ТЗК.

Загадочная ТЗК

Как оказалось, аббревиатура ТЗК расшифровывается просто: Топливозаправочная компания. Открытое акционерное общество под таким названием было создано в 2010 году при реструктуризации государственного унитарного авиационного предприятия «Таджик Эйр». Сегодня именно этой компании принадлежит эксклюзивное право на поставку авиационного топлива таджикским аэропортам и на заправку воздушных судов.

Интересно, что монополистом на рынке ТЗК стала не сразу. Вначале Топливозаправочная компания входила в состав государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» и занималась только заправкой в аэропортах. Топливо же в республику поставлялось другими отечественными и зарубежными компаниями. После реструктуризации «Таджик Эйр» была создана независимая от госавиаперевозчика структура - ОАО «Топливозаправочная компания» (ТЗК), - которая занималась уже не только заправкой, но и поставками топлива.

Кто является владельцем контрольного пакета акций этого акционерного общества – государство или частные лица, – нам неизвестно, но оно быстро росло и агрессивно захватывало рынок. Уже в 2015 году, согласно статистическим данным, на ТЗК приходилось 75% от общего объема поставленного в Таджикистан авиатоплива. А начиная с прошлого года импорт данного вида горючего осуществляется исключительно одной этой компанией.

Недетский аппетит

Монополия почти всегда вредит рынку. Так случилось, похоже, и в случае с ТЗК. Последние годы топливо в таджикских аэропортах стало самым дорогим в регионе. Таджикская топливозаправочная компания сегодня приобретает каждую тонну топлива у российских нефтеперерабатывающих заводов в среднем за 600-700 долларов. Импорт топлива в рамках индикативного баланса России для Таджикистана осуществляется по нулевой ставке. Доставляя керосин в Таджикистан, ТЗК продает его авиакомпаниям почти в два раза дороже – за 1100-1200 долларов за тонну. При этом в соседних странах тонна авиатоплива стоит 700-800 долларов. Тот же Кыргызстан, который тоже не имеет собственного топлива и импортирует его из России на тех же условиях, что и мы, продает керосин авиакомпаниям за 800 долларов.

Почему же у нас так дорого?

Наши неоднократные попытки встретиться с ответственными лицами ТЗК, чтобы получить ответ на этот вопрос, закончились безуспешно.

Тогда мы обратились в Антимонопольную службу.

«Все в норме, мы начеку!»

Как ни странно, в Антимонопольной службе Таджикистана считают цены ТЗК на авиатопливо справедливыми. В ведомстве говорят, что республика импортирует реактивное топливо из других стран и с учетом всех расходов горючее, естественно, будет стоить намного дороже, чем в странах-экспортерах. «Компания-поставщик несет определенные расходы по доставке авиационного керосина и уплате акцизов в Таджикистане», - обосновывают свое мнение в антимонопольном органе.

Более того, в этом ведомстве подчеркивают, что за последние годы цены на авиатопливо в Таджикистане существенно снизились. «В прошлом году поступили обращения от авиакомпаний относительно пересмотра цен на авиационный керосин в отечественных аэропортах. В результате, цены были снижены с 1350 долларов до 1120 долларов за тонну. В предыдущие же годы каждая тонна топлива в таджикских аэропортах обходилась авиакомпаниям до 1,4 тыс. долларов и даже больше», - отмечают в Антимонопольной службе.

В Службе уверяют, что рынок ГСМ находится под ее постоянным наблюдением и по мере необходимости цены будут пересматриваться.

Сектор нуждается в реформах

По большому счету, нам все равно, сколько зарабатывает ТЗК на тонне авиакеросина – 100 долларов или 300. Мы бы вообще не поднимали эту тему, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что высокие цены на авиационное топливо в первую очередь бьют по таджикским авиакомпаниям – государственной «Таджик Эйр» и частной «Сомон Эйр».

Иностранные перевозчики уже придумали, как смягчить проблему высоких цен на топливо в таджикских аэропортах. Отправляясь в Таджикистан, они просто стараются заливать в аэропортах своей прописки запас топлива на обратную дорогу. И таким образом значительно экономят на топливе. Таджикские же перевозчики такой возможности лишены – большинство лайнеров авиапарка обеих авиакомпаний не позволяет заливать топливо с запасом. А если учесть, что расходы любого рейса почти на 60% зависят от цены на топливо, становится понятно, что наши национальные перевозчики оказываются в заведомо проигрышном положении. Отсюда высокие цены на билеты, дополнительные посадки на дозаправку в соседних с Таджикистаном аэропортах, недовольство пассажиров. И плачевное финансовое состояние наших авиакомпаний.

Специалисты убеждены, что ситуация на отечественном рынке авиатоплива не изменится, пока на нем будет сохраняться монополия ТЗК. По их мнению, Таджикистану следует вернуть право заправлять самолеты аэропортам, которые, в свою очередь, могли бы выбирать поставщика авиакеросина на конкурсной основе, благо сегодня поставками нефтепродуктов в Таджикистан занимаются около 100 различных субъектов. При такой конкуренции каждый субъект будет стараться предлагать заправщику более низкие цены.

Проблема существует уже не первый год, но правительство почему-то не решает ее. Почему-то не видит явную монополию со стороны ТЗК и сама Антимонопольная служба, просто не замечает…

Кто-то заинтересован в банкротстве таджикских авиакомпаний?