Около 70 стран мира подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам Форума высокого уровня по международному сотрудничеству.

Итоги Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», проведенного в последние два дня являются положительными. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

На пресс-конференции по итогам Форума Си Цзиньпин заявил, что 68 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояса и пути».

По его словам, были достигнуты более чем 270 договоренностей, которые станут крепкими опорами в деле строительства «Пояса и пути» и будут способствовать повышению доверия всех сторон к расширению сотрудничества.

Си Цзиньпин также сообщил, что в 2019 году Китай проведет 2-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Один пояс – один пути». Председатель КНР сказал, что участники саммита дали позитивную оценку сдвигам, достигнутым в международном сотрудничестве по строительству «Пояса и пути», считая, что строительство «Пояса и пути» имеет важное значение для поиска новых стимулов экономического развития, укрепления движущих сил развития различных стран и содействия росту глобальной экономики.

Си Цзиньпин отметил, что участники саммита поддерживают развитие мировой экономики открытого типа, заинтересованы в продвижении строительства зон свободной торговли и упрощении процедур в области торговли и инвестиций.

Далее Си Цзиньпин сказал, что участники саммита считают, что в ходе международного сотрудничества по строительству «Пояса и пути» необходимо продолжать уделять серьезное внимание формированию взаимосвязанной инфраструктуры, продвигать сотрудничество в сфере строительства автодорог, железнодорожных магистралей, портов, нефте- и газопроводов, объектов электроэнергетики и телекоммуникационных сетей.

По словам Си Цзиньпина, участники саммита также заявили о готовности расширять сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, туризма, физкультуры и спорта.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

За 4 года более 100 стран и международных организаций включились и участвуют в решениях по проекту. За два года, с 2014 по 2016 год, объем общей торговли в странах «по пути» составил более чем 3 триллиона долларов.

Китай инвестировал в сопутствующие страны в общей сложности более чем 50 миллиардов долларов. Китайские строительные компании имеют 56 контрактов торгово-экономического сотрудничества в более чем 20-ти странах мира, создав почти 1,1 миллиарда выручки и 180000 рабочих мест в соответствующих государствах. Финансовое посредничество продолжает расширяться.

Для участия в форуме в китайскую столицу прибыли 29 глав государств и правительств - президенты Аргентины, Белоруссии, Чили, Чехии, Индонезии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, России, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Вьетнама, премьеры Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, государственный секретарь Мьянмы, а также премьеры Пакистана, Польши, Сербии, Испании, Шри-Ланки и другие.

По данным МИД РТ, Таджикистан на встрече представили министр экономического развития и торговли республики Неъматулло Хикматуллозода и глава Таможенной службы при правительстве РТ Абдуфатох Гоиб.