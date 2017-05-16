АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 МАЯ 2017 ГОДА

- 16 мая в Душанбе продолжится музыкальный фестиваль «Волшебные звуки органа». Выступления Сабита Несипбаева (Казахстан, Алматы) и Зульфии Халиловой (Таджикистан-Германия) можно послушать в Органном зале Таджикского государственного института культуры и искусств им. Турсунзаде. Начало в 18 часов

- 16 мая в Худжанде состоится встреча региональной рабочей группы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана по разработке Пояснительной Брошюры в соответствии со стандартом ЕЭК ООН DDP-15, касающийся сбыта и контроля товарного качества сушеных абрикосов.

- 16 мая в молодежном театре имени Вохидова состоится открытие Шестого Международного фестиваля молодежных театров «Нигохи нав» («Новый взгляд»). Начало 11 часов

- 16 мая в гостинице «Хаятт Редженси» состоится презентация китайской авиакомпании China Southern Airlines. Начало в 9.30

- 16 мая в Российско-Таджикском (славянском) университете состоится республиканская научно-практическая конференция на тему «Национальное единство — самое ценное достижение эпохи независимости». Начало в 9 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 МАЯ

1967 – В Ленинграде изготовлена первая партия цветных телeвизиров «Радуга».

2007 - Президент РТ Э.Рахмон подписал закон РТ «Об амнистии граждан и юридических лиц в связи с легализацией имущества».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –16 МАЯ

1903-1973 – Родился композитор и певец, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Шохназар Сохибов.

1932 – Родился ученый–токсиколог, доктор медицинских наук Абдулло Якубов.

1935-2008 – Родился композитор, режиссер, певец Саидмурод Хотамов.

1938 – Родился литературовед Юсуф Акбаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, кратковременные дожди, днем в предгорных районах местами сильные, грозы, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.