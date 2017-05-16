Правительство Таджикистана поднимает предельный возраст выхода на пенсию сотрудников силовых структур на три года. Виной всему – кризис.

Поправки о повышении возрастного ценза в законодательство страны были приняты депутатами нижней палаты парламента в конце апреля. Согласно им, возраст выхода на пенсию сотрудников силовых структур Таджикистана, таможенных органов в звании от сержанта до капитана увеличен с 45 до 48 лет, от майора до полковника – с 50 до 53 лет, а пенсионный возраст генеральского состава – с 58 до 63 лет. Установленные нормы касаются сотрудников как мужского пола, так и женского.

Выступая перед депутатами, министр обороны Шерали Мирзо сообщил, что в закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих» были внесены поправки, согласно которым трудовой стаж для выхода военных на пенсию теперь составляет 25 лет, а не 20, как было ранее. В связи с этим, по его словам, и возникла необходимость повышения возраста выхода военнослужащих на пенсию.

Тогда депутат парламента Саймиддин Сафаров отметил, что предлагаемые поправки способствуют экономии бюджетных средств. Он подчеркнул, что в настоящее время на пенсионном обеспечении находится более 20 тысяч бывших военных, средний возраст которых составляет 38-40 лет…

Потребность Таджикистана в случае возникновения военного положения в стране составляет до 45 тысяч военных офицеров. В запасе же на данный момент находится 1 миллион 270 тысяч офицеров.

«Нельзя бесконечно «выезжать» на военных»

По мнению таджикского политолога Нурали Давлата, сокращение льгот для сотрудников силовых структур Таджикистана делается по рекомендациям мировых финансовых структур, от финансовой помощи которых республика сильно зависит.

- Я предполагаю, что все эти льготы были успешно отменены под их диктовку, - отметил Давлат.

Он напомнил, что в последние годы правительство страны в целях экономии бюджета уравнивает всех граждан в правах, лишая определенных льгот военных и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее на льготных условиях сотрудники силовых структур Таджикистана перемещались по стране, имели 50%-ю скидку на оплату стационарных телефонов, оплату газоводоснабжения, электроэнергии. Существовали льготы на получение жилья, по налогообложению на имущество и так далее.

Кроме этого, с января 1988 по декабрь 2004 года существовали льготы за прохождение службы в условиях высокогорья. Один год службы засчитывался за полтора. Наряду с этим один год службы с октября 1992-го по июль 1996-го в местностях, где проходили боевые действия, засчитывался за три года.

Эксперт убежден в том, что нынешнее поколение таджикских офицеров завершит свою карьеру по новым условиям – без каких-либо льгот, «им некуда будет деться, но им на замену мало кто захочет прийти».

- Любая страна, которая хочет сохранить мир и стабильность на своей территории, должна достойно благодарить своих защитников, начиная от рядовых солдат и заканчивая генералами, предоставив им различные льготы, - говорит Нурали Давлат.

- Меня больше всего удивило высказывание руководителя Таможенной службы, сделанное на днях: «Поднимая пенсионную планку сотрудников, мы сэкономим государству около тридцати тысяч сомони на одного сотрудника в течение трех лет», - возмущается сотрудник правоохранительных органов Таджикистана с 22-летним стажем работы. - То есть получается, что государство, эксплуатируя меня, пытается на мне же сэкономить? А кто компенсирует мне нервы, здоровье? Нельзя всё измерять в деньгах.

Другой сотрудник правоохранительных органов, с 20-летним стажем, также на условиях анонимности поделился с «АП»:

- Это, конечно, хорошо, с одной стороны, что старые кадры пока востребованы, но с другой стороны - нельзя же бесконечно «выезжать» на них, мотивируя это только финансовой выгодой. Я, например, считаю дни и месяцы, когда выйду на пенсию, но вдруг мою планку отбрасывают далеко вперёд... Молодые кадры, которые пришли на службу, должны видеть, как государство заботится о ветеранах, прослуживших долгие годы в органах. Только тогда у них появится стимул. Меня удивило, что один из депутатов в ходе обсуждения вышеназванных поправок заявил, что «данная мера доказывает, что Лидер нации оказывает высокое доверие силовикам Таджикистана». Здесь комментарии излишни…

Пенсии не повышают, содержание не индексируют

По словам собеседников, все таджикские военнослужащие, независимо от специфики службы и функциональных обязанностей, привлекаются в обязательном порядке к охране общественного порядка вместе с милицией во время проведения государственных и даже культмассовых мероприятий.

В год по несколько раз военнослужащие переводятся на усиленный вариант несения службы. Раньше при объявлении так называемого «стопроцентного казарменного положения», которое зачастую среди военных называлось «президентским», осуществлялись доплаты. Так было всего несколько раз, но со временем эти доплаты канули в Лету.

- Необоснованное урезание коснулось и пенсий. Кто не успел выйти на пенсию, тот опоздал. Теперь военнослужащему для выхода на пенсию необходимо отслужить минимум 25 календарных лет на день увольнения, чтобы получать пенсию в половину своего денежного содержания, а оно небольшое. В то самое денежное содержание входят должностной оклад, процентная надбавка за воинское звание и выслугу лет, - говорит сотрудник правоохранительных органов.

По словам другого нашего респондента, офицера запаса, после четверти века службы за каждый полный год службы добавляется всего 3% от должностного оклада. «Потолок» - 32 года службы, но при этом военный - зачастую это старшие офицеры - сможет получать не более 85% от своего оклада.

- Уже который год денежное довольствие военнослужащих не индексировалось. Прошлогоднее повышение пенсий тоже не коснулось военных пенсионеров. Разве это справедливо? – задается вопросом офицер запаса. - Военнослужащие, несмотря на бытовую неустроенность и постоянные переезды, денно и нощно находясь по месту службы, стойко переносят все тяготы и лишения военной службы; рискуя жизнью, выполняют свой воинский долг. Теперь они оказались уравнены в правах и льготах с гражданским населением. У меня, например, вопрос: а сколько выиграет госбюджет от этой уравниловки и, что важнее, во что нам выльется эта несправедливость в будущем, ведь молодежь попросту откажется идти служить или работать в органах?

В чем смысл?

На днях министр обороны заявил, что в Таджикистане разработан законопроект по альтернативной военной службе. В настоящее время он рассматривается правительственной рабочей группой.

Шерали Мирзо отметил, что реализация закона потребует больших финансовых ресурсов.

- Вот скажите теперь, в чем смысл этого законопроекта? – задаются вопросом сотрудники органов. – У нас ведь вроде как нет денег, чтобы платить причитающееся силовикам. Так откуда, спрашивается, у нас появятся миллионы на то, чтобы внедрить альтернативную службу? А ведь речь о десятках миллионов, причем долларов. Не на том экономим и не те решения принимаем…