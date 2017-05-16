По итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай подписано 105 двусторонних документов на сумму около $23 млрд, сообщает Рodrobno.uz.

Подписаны документы в таких сферах как энергетика, нефтепереработка, модернизация электростанций, в сельском хозяйстве, нефтехимии, транспортных коммуникациях и других.

Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и руководителями различных китайских компаний и банков.

Мирзиёев также принял участие в международном экономическом форуме «Один пояс – один путь», который стартовал в Пекине. Выступление президента Узбекистана запланировано на 16 мая.

На встрече с деловыми кругам Китая узбекский лидер заверил, что по итогам 2017 года узбекско-китайский товарооборот достигнет $5 млрд. В ближайшие годы страны и вовсе намерены довести объемы взаимной торговли до $10 млрд, с $4,2 млрд в 2016 году.

Китай является одним из государств, наиболее активно инвестирующих в экономику Узбекистана. В республике действуют свыше 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. Китайские инвесторы на сегодня вложили в экономику Узбекистана около $8 млрд.