На севере Таджикистана вынесен приговор ранее осужденному за намерение воевать за «Исламское государство» 28-летнему жителю города Бустон (бывший Чкаловск) Наврузшо Галабонову. Он получил еще трехлетний срок за то, что вербовал граждан Согда на войну в Сирии.

Председательствующая на данном процессе председатель суда города Гулистон (бывший Кайраккум) Согда Наргис Ёдгорзода сообщила «АП», что Галабонов признан виновным по ст. 187 (организация преступного сообщества), ст. 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) и ст. 401, прим 1 (незаконное вовлечение граждан РТ для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) УК РТ.

Он приговорен к трем годам лишения свободы. Этот срок прибавился к прежнему: в феврале 2016 года суд города Истиклол (прежний Табошар) признал Галабонова виновным в намерении участвовать в военных действиях в Сирии и приговорил к 14 годам тюрьмы.

В суде было доказано, что осужденный активно принимал участие в деле вербовки граждан Таджикистана для участия в боевых действиях против "неверных" в Сирии. "Его брат Зоиршо Галабонов находится в Сирии, и они контактировали с ним. Осужденный отправил несколько граждан Таджикистана в Сирию, несколько из них были задержаны спецслужбами Москвы и Беларуси во время пересечения границы, как и сам осужденный", - рассказала судья.

В декабре 2014 года Галабонов намеревался выехать из Беларуси в Турцию, но был задержан правоохранительными органами Минска и экстрадирован на родину.

Среди завербованных им – его жена, которая вместе с мужем хотела уехать в Сирию. В апреле 2016 года суд признал 28-летнюю Равшаной Мирходжаеву виновной в намерении участвовать в вооруженном конфликте в Сирии и приговорил ее к 12 годам заключения.

Наргис Ёдгорзода сообщила, что Равшаной и Наврузшо находились в мусульманском браке. По предложению брата осужденного Зоиршо они намеревались отправиться воевать в Сирию.

По данным материалов дела, в 2012 году Равшаной работала танцовщицей в одном из ночных клубов Худжанда, где познакомилась с Наврузшо и стала сожительствовать с ним. Затем они отправились в миграцию в Россию, где и составили план отъезда в Сирию.

Судья рассказала, что 19 декабря 2014 года Равшаной Мирходжаева намеревалась вылететь из Душанбе в Стамбул, но, получив SMS о задержании мужа в Минске, сдала свой билет. И вернулась на родину, где и была позднее задержана.

Ранее глава Согда Абдурахмон Кодири сообщил, что по оперативным данным, в вооруженном конфликте в Сирии участвуют 322 жителей Согдийской области, в том числе, 39 жителей Согда вывезли с собой в Сирию своих жен и 67 детей.

По его слова, на территории Афганистана в боевых действиях участвуют свыше 50 жителей области, а в Пакистане - 73 согдийца.

На пресс-конференции по итогам 2016 года заместитель председателя Согдийского областного суда Манзура Латифзода сообщила журналистам, что облсуд в прошлом году рассмотрел 18 уголовных дел, возбужденных по статье «Незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств». Было осуждено 28 жителей области, среди которых две женщины и один несовершеннолетний.