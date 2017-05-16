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Коротко об «Исламском государстве»: лидеры, армия, финансы, цели и причины популярности «Исламского государства» в нашей инфографике.
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