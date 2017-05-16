В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области - городе Хорог впервые в истории строительства региона сегодня сдан в эксплуатацию первый корпус девятиэтажного жилого дома. Первым жильцам уже вручены ключи от новых квартир.

63 семьи, чьи дома снесены из-за строительства областного драматического театра, двух 12-этажек, одного 16 этажного жилого дома и нового здания «Амонатбонка», получили ключи от новых благоустроенных квартир.

Фото пресс-центра администрации ГБАО 1 /9

Строительство дома было начато летом 2015 года. Строят дом на средства госбюджета.

Ключи новым владельцам квартир вручили председатель области Шодихони Джамшед, начальник управления инфраструктуры исполнительного аппарата президента РТ Хокимзода Исматулло Хоким и председатель города Хорог Арамбегим Махтобшозода.

Глава ГБАО отметил, что руководством страны принимаются все меры для того, чтобы снять напряженность в обеспечении жителей города жильём.

«Несмотря на все трудности нынешней зимы и весны, с начала года в области были завершены строительные работы на более чем 70 млн. сомони. Всего же за 2017 год в регионе намечено строительство 160 объектов социально-экономического назначения на общую сумму более 300 миллионов сомони», - уточнил Ш. Джамшед.

В настоящее время завершаются отделочные работы в двух других корпусах этого дома. Их строители, намерены завершить до 20ой годовщины Дня единства. В них также будут заселены по 63 семей в каждом.