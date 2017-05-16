В середине мая в гостинице Hayatt Ragency Dushanbe состоялась презентация и встреча представителей «Китайских Южных авиалиний» (China Southern Airlines) с представителями гражданской авиации Таджикистана, руководителями Международных аэропортов Душанбе и Худжанда, представителями таджикских и китайских компаний, корпоративных клиентов и партнеров компании.

Мероприятие почтили своим присутствием лично Посол КНР в РТ г-н Юэ Бин, вице-президент филиала China Southern Airlines в Синьцзяне г-н Чень Линь, Начальник управления гражданской авиации РТ г-н Рахмон Юсуф и другие первые лица крупных и средних государственных и частных предприятий и компаний.

В своей приветственной речи Посол КНР в Республики Таджикистан г-н Юэ Бин подчеркнул особый дружественный и партнерский статус двух стран, отметив, что «Китай стал крупнейшим источником инвестиций в Таджикистане и вторым по величине торговым партнёром». «В частности, наши страны достигли обоюдного успеха при совместном строительстве перспективной стратегии «Один пояс – один путь», имеющей важную роль во взаимодействии по всей территории Западной Азии», - отметил китайский дипломат.

Г-н Посол также заострил внимание на том, что безопасные полеты и хорошее обслуживание, которые предоставляют пассажирам «Китайские Южные авиалинии», привлекают все большее количество людей, тем самым создавая своеобразный небесный Шелковый путь и способствуя коммуникации и тесным контактам между представителями двух народов. Он также выразил надежду на то, что China Southern Airlines смогут в полной мере использовать региональные преимущества, осуществляя сотрудничество с Таджикистаном в транспортной ветви, культуре и политике, а также будут вносить еще больший вклад в двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Вице-президент филиала «Китайских Южных авиалиний» в Синьцзяне г-н Чень Линь разделил мнение г-на Посла КНР в РТ Юэ Биня и поделился с участниками встречи актуальной информацией о компании China Southern Airlines:

- На протяжении 38 лет мы являемся крупнейшей авиакомпанией в Китае с лучшим уровнем безопасности, наиболее развитой маршрутной сетью и пассажирооборотом. К 2016 году численность перевозки пассажиров составила более 115 миллионов. Авиапарк China Southern Airlines состоит из 700 авиалайнеров, среди которых Boeng 787, 777, 737, Airbus 380, 330, 320 и другие виды пассажирских и грузовых самолетов. Флот авиакомпании занимает 1-е место в Азии и 4-е место в мире, - рассказал г-н Чень Линь.

Начальник управления гражданской авиации РТ г-н Рахмон Юсуф сообщил, что в ближайшее время Управление Гражданской авиации РТ планирует открытие новых направлений полетов в КНР помимо имеющихся на сегодняшний день. Речь идет о начале авиасообщения по направлению Душанбе – Гуанджоу – Душанбе. Кроме того, запланировано открытие новой воздушной трассы «ТоПАЗ – ШАЧЕ», проходящей через границу Таджикистан в КНР.

Коммерческий директор ООО «Южная Авиакомпания Китая» в Душанбе Манижа Нематова отметила, что China Southern Airlines является единственной Китайской авиакомпанией, выполняющей рейсы в РТ в двух направлениях. В настоящее время авиакомпания совершает еженедельно по 3 рейса между Китаем и Таджикистаном. С 2008 года было выполнено более 1600 рейсов и перевезено более 220 000 пассажиров по направлению Урумчи - Душанбе. С 2011 года, когда был открыт рейс Урумчи-Худжанд, выполнено более 870-ти рейсов и перевезено 75 000 пассажиров. То же самое касается и грузоперевозок между Таджикистаном и Китаем.

- Посредством нашей авиакомпании Таджикистан экспортирует в Китай в основном черешню, Китай же в свою очередь экспортирует в Таджикистан строительные материалы, электронику, одежду, обувь, аксессуары и еще многое другое. С 2014 по 2017 годы грузоперевозки составили более 350 тонн, - пояснила Манижа Нематова.

По окончанию официальной приветственной части представители ООО «Южной Авиакомпании Китая» в Душанбе тепло поблагодарили своих корпоративных клиентов, благодаря поддержке которых они развиваются и для которых они работают. В качестве благодарности некоторые из них, а именно филиал компании TGP, Институт Конфуция при ТНУ, компания «Хуасинь Гаюр Цемент» - были удостоены памятных грамот за 2016 год.

Особого внимания и благодарности удостоились и партнеры ООО «Южной Авиакомпании Китая» в Душанбе. Специальными наградами за сотрудничество в 2016 году были отмечены агентство «Сайри Осиё» в лице Сайёда Сангинова, агентство «Антарэс» в лице Дилшода Мухаммадиева и агентство «Perfect Travel» в лице Хокимджона Пирматзода.

Кульминацией мероприятия стал розыгрыш памятных подарков и супер призов – бесплатного авиабилета по маршруту Душанбе – Урумчи – Душанбе и Душанбе – Пекин – Душанбе. Обладательницей супер приза стала Истадой Ходжаева, которая полетит в Пекин впервые благодаря China Southern Airlines.

На этой приятной ноте приглашенные гости отправились на организованный фуршет, где в непринужденной обстановке продолжили приятное общение.