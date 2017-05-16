Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обращение журналиста Владимира Познера к главе государства Владимиру Путину с вопросом о применении к атеистам закона об оскорблении чувств верующих после приговора блогеру Руслану Соколовскому, передает ТАСС.

«Нет, не будет никакой реакции», — сказал Песков. По его мнению, вопрос Познера «риторический».

«Это вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, это касается нашей судебной системы», – заявил журналистам Песков.

Ранее Познер в прямом эфире Первого канала прокомментировал приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих и попросил исчерпывающих разъяснений, нарушает ли Уголовный кодекс заявление, что он атеист.

В свою очередь, РПЦ ответила Познеру, что атеистические убеждения не оскорбляют ничьих чувств.

"Русская православная церковь уважает достоинство как верующих людей, так и неверующих и считает, что «если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств", - об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя открытое обращение телеведущего Владимира Познера РИА Новости.