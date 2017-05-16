Группа хакеров украла готовый диснеевский фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и угрожает выложить его в сеть, если им не будет заплачен выкуп. О проблеме рассказал глава кинокомпании Боб Айгер, который, впрочем, не раскрыл название картины — его позже сообщило издание Deadline со ссылкой на анонимные источники, пишет РБК.

По словам Айгера, вымогатели собираются выложить в общий доступ сначала пятиминутный отрывок фильма, а если их требования не будут удовлетворены, то и весь фильм — 20-минутными фрагментами.

Впрочем, Айгер уже заявил, что Walt Disney не собирается платить и работает вместе с ФБР над решением проблемы утечки фильма.

«Мертвецы не рассказывают сказок» — пятая часть «пиратской» франшизы компании Walt Disney.

Первый фильм этой серии — «Проклятие Черной жемчужины» — вышел в 2003 году и был вдохновлен одним из аттракционов «Диснейленда». Продюсером картины был Джерри Брукхаймер, а режиссером — Гор Вербински.

Впечатляющий образ пиратского капитана Джека Воробья сыграл Джонни Депп, а в остальных ролях были заняты Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш и другие известные актеры.

До 2011 года было снято четыре части франшизы, собравшие в прокате $3,73 млрд, но после выхода «На странных берегах» наступила пауза. Впрочем, работа над пятым фильмом продолжалась все эти годы, во франшизу вернулись Блум и Найтли, а режиссерами стали два норвежца — Эспен Сандберг и Хоаким Роннинг («Кон-Тики» 2012 года).