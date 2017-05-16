Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 17 мая в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть «Стражи Галактики-2».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Страна: США
Слоган: «This summer, the galaxy won't save itself»
Режиссер: Джеймс Ганн
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста.
Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
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