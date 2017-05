Олег Дерипаска подал иск к агентству Associated Press после публикации о сотрудничестве бизнесмена с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Бизнесмен обвиняет агентство в клевете и требует компенсацию $75 тыс., пишет РБК.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал 15 мая иск в суд округа Колумбия на американское агентство Associated Press за «клевету», которая содержится в «прямых или косвенных заявлениях» в его адрес. Представитель компании «Базовый Элемента» Олега Дерипаски подтвердил РБК факт подачи иска к AP.



Адвокат Associated Press Карен Кайзер заявил РБК, что агентство настаивает на правдивости своей публикации. «Мы будем активно защищаться», — отметил он.

Согласно исковому заявлению, которое есть в распоряжении РБК, сотрудники агентства действовали «со злым умыслом», публикуя статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой российского бизнесмена «ложно обвиняют» в причастности к «преступлениям и другим правонарушениям».



«В статье «создается ложное» впечатление, что коммерческие сделки, которые предприниматель совершил с 2005 по 2009 год, имели «некоторое отношение» к предполагаемым преступлениям и нарушениям, связанным с предвыборной кампанией Дональда Трампа и выборами президента США в прошлом году», — говорится в заявлении. При этом сотрудники агентства знали, что «подобные сведения неверны или как минимум вызывают сомнения», сказано в иске.



После публикации статьи AP разместило онлайн-видео с участием одного из авторов статьи Хорвица, в котором часть информации, с которой не согласен Дерипаска, подается корректно. В частности, в видео Хорвиц упоминает о том, что Дерипаска и Манафорт разорвали отношения за несколько лет до начала кампании Трампа.



Несмотря на это, у бизнесмена все равно остаются претензии к агентству, так как в статью это утверждение не попало. «Читатели статьи и ее многочисленных публикаций в новостных изданиях по всему миру остались под впечатлением, что частные коммерческие сделки Дерипаски были связаны или до сих пор пересекаются с компанией Трампа», — говорится в заявлении.



31 марта адвокаты бизнесмена призвали агентство опровергнуть некоторые заявления. В частности, они указали, что заявления авторов статьи о «тайной работе» Дерипаски с бывшим советником президента США Полом Манафортом по продвижению интересов Путина бездоказательны. Associated Press отказалось дать опровержение.



Информацию о «тайной работе» Олега Дерипаски с бывшим советником президента США Полом Манафортом Associated Press опубликовало 22 марта. Сам Манафорт подтвердил агентству, что на протяжении некоторого времени оказывал услуги Олегу Дерипаске. Представитель предпринимателя, в свою очередь, рассказал РБК, что речь шла о «консультационных услугах инвестиционного характера». 28 марта бизнесмен заявил, что никогда не заключал с Манафортом договоренностей и контрактов, которые бы способствовали продвижению интересов «путинского правительства». Дерипаска также опроверг обвинения американского агентства в том, что он создал «амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках». Публикации агентства оказались «настолько фальшивы и вредны для меня, моих сотрудников и их семей и моей страны, что не могли остаться без ответа», — ранее подчеркивал Дерипаска.



В исковом заявлении утверждается, что Дерипаска не производил никаких выплат бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, чтобы «подорвать демократические движения», и Associated Press не имеет права на подобные заявления.



В иске Дерипаски говорится, что его адвокаты требовали от Associated Press опровергнуть опубликованные обвинения, но агентство отказалось это сделать.



Манафорт возглавлял предвыборный штаб тогда кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако подал в отставку после публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) документа, которую в СМИ прозвали черной кассой Партии регионов. В нем содержатся данные о платежах, рядом с некоторыми записями было написано имя Манафорта. В НАБУ тогда подчеркивали, что наличие имени экс-советника Трампа ни о чем не говорит. 12 апреля AP сообщило, что располагает свидетельствами того, что связанные с Манафортом структуры действительно получали деньги из «Украинского гроссбуха». Речь шла о двух платежах на сумму $1,2 млн.



Газета Financial Times в апреле писала, что Манафорт имел контакты с китайским предпринимателем Янем Цзехэ, основателем строительной фирмы Pacific Construction Group. По данным издания, Манафорт предлагал китайцам свои услуги, чтобы выиграть подряды на инфраструктурные проекты, которые обещал инициировать Трамп.