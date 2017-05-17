Инвестиционный климат страны напрямую влияет на предпринимательскую активность населения, а следовательно, и на экономическое состояние страны. Совершенствование инвестиционного климата создает возможности и стимулы для малых и средних предприятий к инвестированию в производственный сектор, созданию устойчивых рабочих мест, тем самым способствуя повышению жизненного уровня населения.

Каждый год Группа Всемирного Банка проводит международное исследование под названием «Ведение бизнеса», в котором оценивает качество и эффективность бизнес-среды в каждой из 190 стран. В данном издании производится оценка норм предпринимательской деятельности по 11 категориям, среди которых «Создание предприятий», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Обеспечение исполнения контрактов», «Разрешение неплатежеспособности» и т.д. Исходя из результатов анализа данных показателей, каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге. Чем выше данная позиция, тем выше степень благоприятности условий ведения бизнеса. В странах с более привлекательными условиями для создания и ведения малого и среднего бизнеса, к примеру, упрощены процедуры оформления открытия или создания предприятий и система уплаты налогов, улучшена сфера регулирования бизнеса, упрощен доступ к получению кредитов.

В частности, в докладе “Ведение бизнеса” за 2017 год по совокупной оценке эффективности бизнеса первое — престижное — место заняла Новая Зеландия, второе — Сингапур, третье — Дания. Из стран Центральной Азии: Казахстан занял 35-е место, Кыргызстан и Узбекистан — 75-е и 87-е места соответственно, тогда как Таджикистан оказался на 128-м месте из 190 возможных.

Увеличение доступности финансирования: В странах с современной системой сделок под обеспечение уровень кредитования частного сектора составляет 60% ВВП, в то время как в других странах —-30-32% ВВП.

Снижение стоимости кредитования: В развитых странах заемщики, предоставляющие обеспечение, в среднем получают кредиты на сумму, превышающую в 9 раз сумму кредитов, предоставляемых заемщикам без обеспечения. Они также имеют более долгие периоды погашения (в 11 раз дольше) и значительно более низкие ставки процентов по кредитам (меньше в 2 раза).

Стоит отметить, что результаты данного доклада являются авторитетным источником для оценки экономико-правовой среды в стране в целом, отражая уровень и эффективность реформ, способствующих развитию бизнеса. Широкое внедрение этих реформ ведет к росту общего благосостояния. Для большинства потенциальных иностранных инвесторов доклад “Ведение бизнеса” также служит руководством для оценки инвестиционного климата в стране и выявления возможных рисков. Поэтому страны стараются достичь высоких результатов по улучшению своих позиций в рейтинге путем внедрения ключевых реформ. Для Таджикистана реформирование и совершенствование сферы обеспеченных сделок является одним из шагов, который поможет повысить показатели страны в данном докладе.

Известно, что при более свободном доступе к кредитам, особенно для малых и средних предприятий (МСП), у компаний будет больше возможностей для инвестиций и роста:

В среднем 78% активов МСП составляют движимые активы, но в 73% случаях кредитные организации предпочитают принимать в качестве обеспечения только недвижимость. Это значительно снижает доступ МСП к кредитам. Поэтому в стране нужна система сделок под обеспечение движимым имуществом.

Банки, микрофинансовые организации, лизинговые компании, в свою очередь, готовы предоставлять кредиты, если они уверены в обеспеченности кредитного договора. Обеспечение снижает риск и сокращает потенциальные убытки кредитора, делая кредит более доступным для МСП. Как правило, в развивающихся странах в качестве обеспечения широко используется недвижимое имущество, тогда как принятие движимого имущества (оборудование, техника, товарно-складские ценности, дебиторская задолженность и т.д.) в качестве залога ограничено из-за отсутствия или недостаточности законодательства об обеспеченных сделках.

С учетом этого Группа Всемирного банка уделяет особое внимание продвижению реформ в области эффективного законодательства о сделках с обеспечением и созданию залоговых реестров обременений движимого имущества. Именно поэтому в докладе выделена отдельная категория — “Получение кредита” — в которую входит оценка действенности законных прав заемщиков и кредиторов по обеспеченным сделкам. Для Таджикистана данная сфера требует коренных преобразований, внедрив которые можно будет повысить уровень кредитования частного сектора, снизить процентные ставки по предлагаемым кредитам, увеличив суммы выдаваемых кредитов под обеспечение.

Правовая и институциональная реформы в данной сфере также позволят значительно поднять рейтинг Таджикистана в исследовании «Ведение бизнеса» 2018 года, создать условия для развития сделок под обеспечение движимым имуществом, которые на текущий момент существуют, но широко не используются МСП. Примеры ближайших соседей показывают, что, например, в Китае с момента начала реформы на сегодняшний день широкое распространение получили факторинговые и лизинговые сделки; ежегодно заключается 440 000 сделок финансового лизинга, а начиная с создания в 2012 году залогового реестра зарегистрировано более 1,5 млн сделок. Помимо этого, разработаны и внедрены Национальные стандарты складских расписок и управления залогом и в настоящее время работают 1 100 компаний по управлению залогом.