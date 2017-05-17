Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана, сообщает Tolo News.

Неизвестные совершили вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана в городе Джелалабаде на востоке страны.

Согласно этой информации, нападение произошло в среду в районе 10.00 по местному времени (8.30 мск) в административном центре провинции Нангархар, сообщает телеканал.

В настоящее время силы безопасности Афганистана ведут перестрелку с нападавшими.

В этом же районе расположены административные здания провинции.

Недавно в столице Афганистана произошел мощный взрыв. Тогда жертвами стали не менее двух государственных служащих.