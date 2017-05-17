Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Согласно нововведениям, впредь в органах ЗАГС страны будут иметь право работать только лица с высшим юридическим образованием.

И при этом, в ЗАГСах страны теперь должны работать только граждане Таджикистана.

На вопрос депутата Абдухалима Гаффорова о том, что станет с теми людьми, в основном женщинами, которые сегодня работают в органах ЗАГС без юридического образования, ответил глава Минюста Таджикистана Рустам Шохмурод:

«На сегодняшний день главы почти всех отделов ЗАГСа имеют юридическое образование, а остальным мы даем возможность получить такое образование».