Эмомали Рахмон сегодня встретился с начальником Управления национальной безопасности Афганистана Мухаммадом Масумом Станикзая. На встрече были обсуждены вопросы усиления совместной борьбы против терроризма и экстремизма.

В начале беседы было подчеркнуто, что добрососедство и прочная дружба составляют основу межгосударственных отношений Таджикистана и Афганистана, многогранное сотрудничество с Афганистаном является из числа приоритетов внешней политики Таджикистана, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Стороны обсудили важные актуальные аспекты двусторонних отношений, в том числе борьбу с контрабандой наркотических веществ и эффективное сотрудничество в направлении укрепления режима защиты межгосударственных границ.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по разработке серьёзных и действенных мер для укрепления приграничного сотрудничества, укреплению потенциала пограничных сил, большей координации их действий для обеспечения национальной безопасности соседних стран, укреплению связей и сотрудничества институтов безопасности на сложном этапе роста международного терроризма, экстремизма и организованных преступных групп в регионе и мире, отмечает пресс-служба лидера Таджикистана.

Ранее Эмомали Рахмон провел телефонный разоговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Президенты двух соседних стран обменялись мнениями по тревожной ситуации в Афганистане, в том числе по обстановке, которая складывается в его северных регионах.

Тогда Эмомали Рахмона и Ашраф Гани, обсудив состояние и перспективы многогранных межгосударственных отношений Таджикистана и Афганистана, высказались в пользу дальнейшей координации постоянных усилий сторон для их дальнейшего развития.