Житель Кыргызстана, 27 летний уроженец Баткентской области, был задержан сотрудниками Таможенной службы при попытке вывоза древнего экземпляра священного Корана из Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба таможенного ведомства Таджикистана, Священный Коран, которому по оценке экспертов более 300 лет, был спрятан в специально оборудованном тайнике автомашины «Тойота – Эстима», которая следовала из Согда в Баткент, под управлением задержанного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 289 (контрабанда).

Кыргызстанцу грозит немалый штраф за содеянное.