Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» в матче пятого тура группового этапа Кубка АФК-2017 в квартете «D» 17 мая одержал гостевую победу над вице-чемпионом Кыргызстана, бишкекским «Дордоем» – 4:1. В составе душанбинцев хет-триком отличился нападающий Манучехр Джалилов.

Эту встречу на стадионе Долена Омурзакова в Бишкеке посетили всего 1000 зрителей, сообщает Федерация футбола Таджикистана. Команду «Истиклол» на стадионе горячо и активно поддерживали игроки женской молодежной сборной Таджикистана, которые в эти дни проводят учебно-тренировочный сбор в Бишкеке.

В другой встрече группы «D» Кубка АФК туркменский «Алтын Асыр» на своем поле переиграл чемпиона Кыргызстана ошский «Алай» – 4:1.

По итогам пяти сыгранных туров сразу два клуба – «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан) набрали по 13 очков и делят лидерство в группе «D». Теперь победитель квартета, который продолжит борьбу в Кубке АФК-2017, определится в заключительном туре 31 мая. В этот день «Истиклол» на Центральном республиканском стадионе Душанбе примет «Алтын Асыр». Эта встреча начнется в 20:00 часов.

Молодежная сборная Таджикистана (U-20) по футзалу потерпела второе поражение кряду на чемпионате Азии-2017 в Таиланде. Подопечные Пайрава Вохидова 17 мая уступили сборной Вьетнама со счетом 2:4 и практически потеряли все шансы на выход в следующий раунд турнира.

В составе нашей «молодежки» забитыми голами отличились Икбол Воситзода и Файзали Сардоров. В первом тайме игроки сборной Таджикстана Умед Кузиев и Файзали Сардоров не смогли реализовать два дабл-пенальти.

В третьем туре чемпионата Азии-2017 молодежная сборная Таджикистана встретится со сверстниками из Японии. Эта встреча состоится сегодня, 18 мая, и начнется в 15:00 часов по душанбинскому времени.