Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев снова поедет в Туркменистан: с 19 по 20 мая совершит рабочий визит по приглашению Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает 17 мая пресс-служба узбекского президента.

На этот раз встречи и переговоры пройдут в городе Туркменбаши. Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, пишет «Фергана».

Мирзиёев также посетит национальную туристическую зону «Аваза», где в настоящее время отдыхают дети из различных регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

По итогам переговоров президентов планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, ожидается также заключение бизнес-кругами двух стран пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений.

Напомним, свой первый зарубежный визит в качестве президента Шавкат Мирзиёев совершил именно в Туркменистан - 6-7 марта 2017 года. Тогда тоже был подписан ряд двусторонних документов, в частности - Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Узбекистаном, Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, межправительственная Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы и другие.