Юный таджикский футболист Хуршед Муртазокулов, который представит Таджикистан на Международном детском фестивале «Футбол для дружбы», встретился с Олимпийским чемпионом Рио-2016 Дилшодом Назаровым.

Встреча прошла в Комитете по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана, где Дилшод Назаров руководит управлением спорта.

- Эта большая честь, представлять свою страну на мировых спортивных форумах, - сказал чемпион Олимпиады по метанию молота. – Спортсменам нередко приходится принять участие в сборах, международных турнирах, где собираются представители многих стран. Сама атмосфера состязаний, совместные выступления, тренировки объединяют атлетов. И это играет важную роль в налаживании дружеских отношений между странами. Не зря еще с советских времен был популярен лозунг «Спорт – посол мира». Так на самом деле и есть.

Дилшод Назаров пожелал юному спортсмену достойно представить Таджикистан на международном фестивале.

- Именно благодаря достижению спортсмена поднимается флаг его страны в любых уголках мира. А это достойное представление своего государства, своего народа, - сказал в своем напутствии Олимпийский чемпион.

Напомним, шестого апреля прошел финальный отбор самого достойного юного футболиста Таджикистана для участия в пятом сезоне Международного детского социального проекта «Футбол для дружбы», который пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) с 26 июня по 3 июля. Победителем конкурса стал 12-летний ученик Интернациональной школы города Душанбе Хуршед Муртазокулов.

В марте нынешнего года, во время онлайн-трансляции жеребьевки, посвященной старту проекта, Таджикистану выпала честь представлять юного полузащитника в одной из восьми сборных, которым предстоит выступить в детском футбольном фестивале. В одну команду с игроком из Таджикистана попали дети из Бангладеша, Ирака, Кыргызстана, Македонии, Нидерландов, Уругвая и Республики Гана. В этом году география проекта существенно расширилась: количество стран-участниц увеличилось в два раза — с 32 до 64. Впервые в «Футболе для дружбы» примут участие дети из Мексики и США. Таким образом, проект объединил юных футболистов четырех континентов — Африки, Евразии, Северной Америки и Южной Америки.

Индивидуальный отбор игрока в Таджикистане прошел в рамках «Эстафеты дружбы» в два этапа. Первый этап состоял из просмотра анкет и спортивных возможностей 12-летних футболистов, подавших заявки по объявлению Федерации футбола Таджикистана. Во второй (финальный) этап прошли два юных футболиста, соответствующих всем критериям участника проекта «Футбол для дружбы» - спортивные достижения и заслуги, знание английского языка, коммуникативные и презентационные навыки. Это 12-летний ученик Интернациональной школы Хуршед Муртазокулов и 12-летний ученик 20 школы города Душанбе Мансур Мирзоев. Оба мальчика с раннего возраста занимаются футболом в спортивных секциях и имеют множество достижений в спорте, подтвержденных различными наградами.

Международный организационный комитет проекта «Футбол для дружбы» совместно с Детско-юношеской футбольной Лигой Таджикистана провели среди двух финалистов конкурс на мастерство, скорость, точность движений, координацию и знание английского языка. Финал прошел под наблюдением экспертов Федерации футбола Таджикистана и представителей СМИ. С небольшим разрывом по очкам победу одержал Хуршед Муртазокулов. Помимо высоких спортивных достижений, Хуршед является победителем ряда городских и участником международных олимпиад по математике и информатике.

«Я очень счастлив, что буду представлять свою страну в проекте «Футбол для дружбы», - сказал Хуршед Муртазокулов, - я очень мечтал попасть в этот проект и готовился ко всем отборочным этапам. Мне нравятся ценности, которые продвигают участники проекта. Для меня созвучней всего является ценность «мир», ведь мы в Таджикистане не понаслышке знаем, что такое война, и как важен мир во всем мире. Думаю, мне удастся рассказать детям из других стран о своей Родине, а также достойно сыграть в составе международной сборной».

Вместе с Хуршедом в Санкт-Петербург отправится юный таджикский журналист Умед Муродов, который является корреспондентом детской газеты Международной школы города Душанбе. Умед тоже увлекается футболом и планирует делать прямые онлайн трансляции с детского турнира и Финала Кубка Конфедераций, который посетят все участники проекта «Футбол для дружбы» второго июня этого года.

Справка

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» в рамках программы «Газпром — детям». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Главным событием проекта является ежегодный Международный детский форум «Футбол для дружбы», на котором собираются юные футболисты со всего света и обсуждают с представителями СМИ и знаменитыми футболистами вопросы соблюдения ценностей во всем мире.

Тысячи участников по всему миру присоединяются к проекту ежегодно. За время реализации проекта его география существенно расширилась — с 8 стран в 2013 до 64 стран в 2017 году. Сотни юных футболистов становятся послами движения «Футбол для дружбы» и его ценностей в своих странах. Символ проекта «Футбол для дружбы» — Браслет дружбы — носят более 400 тыс. человек по всему миру, включая детей, взрослых, знаменитых спортсменов и журналистов, артистов, политиков и президентов разных стран.