Фотографии спасения собаки из Душанбинки выложили в сети очевидцы. Судя по фотографиям, животное находилось чуть ли не в центре бушующей полноводной реки, закрепившись на маленьком выступе.

Фото из Фейсбука

«Как она туда попала, и что она пережила, знает только Бог и она. Спасали очень долго и тяжело из-за сильного течения. Сделали большое дело. Кажется, это были ребята из КЧС Таджикистана. Не бросили на произвол судьбы. Всё-таки ещё остались добрые люди. Молодцы!!!» - написали в своем отзыве очевидцы.

Фото из Фейсбука

В КЧС Таджикистана подтвердили, что на месте работали их спасатели. Некоторых из них во время спасения собака умудрилась еще и покусать.

Фото из Фейсбука

После спасения нашёлся хороший человек и забрал пса. «Видимо его принесло с какой-то дачи в Варзобе. Собака не дворняшка, не худая», - написала девушка, которая выложила в Фейсбуке фотографии.