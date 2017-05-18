В ЗАГСах Москвы с 1 мая вступили в силу новые строгие правила для молодоженов, сообщают «Известия».

Теперь «молодым» не разрешено приглашать в ЗАГСы своих музыкантов, музыку можно включать только с музыкальных центров. Штатные фотографы во дворцах бракосочетания упраздняются.

В памятках, которые выдают женихам и невестам в отделах ЗАГС при подаче документов, отмечено, что теперь музыкальное сопровождение будет бесплатным, а о фото- и видеосъемке стоит позаботиться самостоятельно.

В той же памятке уточняется, что участники церемонии должны соблюдать дресс-код — пожениться в шортах, майках и рваных джинсах не получится. Также на территории органов ЗАГС Москвы теперь запрещается «распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т.п.». Последняя мера объясняется тем, что «это приводит к травмам, сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний».

ЗАГС Москвы также отказывается от сотрудничества с индивидуальными предпринимателями, так как работники дворцов бракосочетаний не отвечают за их услуги, а молодожены постоянно обращаются к ним за уточнениями.