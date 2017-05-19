Делегация высокого уровня Республики Таджикистан в составе министра иностранных дел Сироджидина Аслова, министра экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, первого заместителя руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Музаффара Ашуриёна презентовали в Брюсселе в рамках Конференции ЕС «Европейский Союз: Достижение целей устойчивого развития» Национальную стратегию развития Таджикистана на период до 2030 года, сообщает департамент информации МИД РТ.

В работе конференции приняли участие руководители и высокопоставленные представители стран-членов ЕС, Совета Европы, Европейской Комиссии, Европейской службы внешних действий, Европарламента, различных учреждений, занимающихся вопросами развития в Европейском Союзе, представители научно-исследовательских институтов, международных организаций, межправительственных и неправительственных организаций, а также средств массовой информации. В рамках презентации были широко представлены ключевые направления и приоритеты развития Таджикистана, его основные пути реализации на государственном уровне и при поддержке международного сообщества.

Конференцию открыл представитель Словацкой Республики, посол Питер Яворчик, далее выступил Государственный секретарь Словацкой Республики по вопросам развития, Лукаш Паризек. Следует напомнить, что начальный процесс представления Национальной стратегии развития Таджикистана начался еще в прошлом году во время председательствования Словацкой Республики в Европейском совете.

Впоследствии представитель Мальты - страны, председательствующей в Европейском совете - Генеральный директор по глобальным вопросам, вопросам международного развития и экономики Министерства иностранных дел Мальты Невил Акуллин отметил, что тема конференции - реализация Национальной стратегии развития Таджикистана - является хорошим примером сотрудничества и призвал других участников к большей интеграции на пути содействия выполнения этого важного документа.

Генеральный директор по вопросам развития в ЕС Стефано Мансервизи затронул в своем выступлении факторы и современные вызовы в регионе, в котором находиться Таджикистан и призвал к необходимости оказания поддержки стране для осуществления Целей Устойчивого Развития.

В своей речи Министр иностранных дел Республики Таджикистан С. Аслов отметил, что «Республика Таджикистан является одним из самых активных участников глобальных процессов, в частности, в процессе реализации Целей Устойчивого Развития, и воплощение поставленных страной национальных задач неразрывно связаны с этим процессом».

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Хикматулло Неъматуллозода представил присутствующим Национальную стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, а также ознакомил участников с конкретными целями данного всеобъемлющего документа и подчеркнул необходимость эффективного сотрудничества в этой области.

В ходе обсуждения, состоявшегося по итогам презентации стратегии, ряд представителей международных организаций, затронув вопрос о вызовах устойчивому развитию в Центральной Азии, в частности в Таджикистане, отметили необходимость оказания поддержки национальных усилий в направлении реализации Целей Устойчивого Развития.

Представители Министерства иностранных дел Латвии, Европейской экономической комиссии ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Департамента общего развития Европейской Комиссии, Фонда Ага Хана и другие обменялись мнениями о процессе реализации ЦУР в Таджикистане.

Презентации Национальной стратегии развития на период до 2030 года стала одной из первых практик ознакомления европейского сообщества с преимуществами и приоритетами стран Центральной Азии, особенно Таджикистана, на пути реализации предложенной и утвержденной Организацией Объединенных Наций программы Целей Устойчивого Развития, и была единодушно поддержана присутствующими, что укрепило надежду на успешную реализацию стратегии во имя процветания страны и ее устойчивого развития.

Для реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года, которого утвердил парламент республики в конце пршлого года, планируется привлечь частные инвестиции в размере около 55 млрд долларов. Это составляет почти половину всех средств, необходимых для осуществления целей документа.

В финансировании Стратегии значимую роль будут играть частные инвестиции, как прямые иностранные, так и внутренние, отмечают авторы документа.

Планируется «коренное улучшение инвестиционной среды для иностранных и внутренних инвесторов», чтобы привлечь запланированные средства.

Очень важным источником программного развития страны авторы Стратегии считают инвестиционную поддержку партнеров по развитию, средства многосторонних организаций и техническое содействие с их стороны по вопросам разработки и реализации реформ, указанных в документе. Ожидается, что доля партнеров по развитию составит 7,3 миллиарда долларов.

Предполагается, что партнеры по развитию увеличат финансирование за счет грантовых средств, что отвечает «духу новых целей устойчивого развития».

Общий объем прогнозируемых средств на 15 последующих лет по всем источникам финансирования Стратегии составляет 118 млрд 133 млн долларов.